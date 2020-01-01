Школяр з Волині розповів, як йому вдалось скласти ЗНО з фізики на рекордні 200 балів





Як здати ЗНО на омріяні 200 балів і при цьому не проводити 24/7 за підготовкою знає Олександр Пасальський, пише



Олександр Пасальський – випускник Володимир-Волинської загальноосвітньої школи №2, який нещодавно вразив усіх володимирчан, адже



«Я дізнався, що в мене 200 балів зі своєї сторінки у кабінеті до ЗНО. Я повернувся додому і десь через 20 хвилин повинні були бути результати. Я відкриваю цю сторінку, а це 12 година ночі. І тут… 200 балів з фізики. Хоч ніби і знав, що все написав правильно, бо безпосередньо це перевірив по офіційним відповідям, але все одно це було дуже хвилююче.



Мама сказала, що якщо будуть результати, то можна її збудити. Я забіг у її кімнату, кричу: в мене 200! Подзвонили сказали татові. Радість була велика», – розповів Олександр.



Це не перше досягнення хлопця. Олександр розповів, що неодноразово займав призові місця на міських та обласних олімпіадах, до яких посилено готувався додатково. Зазначив, що значну роль у його досягненні на ЗНО відіграли саме ці додаткові заняття.



Окрім фізики, Олександр також проходив тестування з математики, на якому набрав 195 балів, та української мови, результатів якого ще очікує.



Високі бали за ЗНО та золота медаль, сподівається Олександр, допоможуть йому пройти на державну форму навчання в ті заклади, які є для нього в пріоритеті. Хлопець хоче реалізувати себе в ІТ-сфері, адже, за його словами, захопився кодуванням ще з першого уроку інформатики, на якому почали вивчати цю тему.



Хлопець вважає, що велику роль для успіху в будь-якій справі відіграє підтримка близьких та рідних.



Про взаємостосунки з однокласниками, як пережити труднощі підліткового віку без шкідливих звичок, які топ-3 секрети успіху Олександра – у відеоінтерв’ю.





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