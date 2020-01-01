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Проїзд на «зелене»: у Луцьку запустять синхронізовану смугу світлофорів

Проїзд на «зелене»: у Луцьку запустять синхронізовану смугу світлофорів
Так звану «зелену смугу» синхронізованих світлофорів на проспекті Соборності у Луцьку запустять після встановлення у місті запланованих світлофорних об'єктів.

Про це у коментарі ІА «Конкурент» розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.

За словами посадовця, цього року у Луцьку повинні завершити монтаж 33 світлофорних об'єктів за програмою транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Після цього на проспекті Соборності планують синхронізувати роботу чотирьох світлофорів таким чином, щоб водій, який їде зі швидкістю 50 кілометрів на годину, проїжджав проспект без зупинок між світлофорами.

Наразі вже встановили близько половини запланованих об'єктів. Завершити роботи планують до середини осені.

«Як заміняться всі світлофори повністю, буде розроблена циклограма. Для того, щоб якщо ви в'їжджаєте на зелений світлофор і дотримуєтеся швидкості 50 кілометрів за годину, ви проїздили на зелений усі чотири світлофори на Соборності. Принаймні, ми будемо пробувати. Можливо, це буде і раніше. Біля «Там-Таму» на перехресті Соборності-Чорновола вже поставили сфітлофор, і ще три залишилося», - коментує Микола Осіюк.

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Теги: Луцьк, Соборності, світлофор
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