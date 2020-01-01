На Полтавщині досі шукають рецидивіста, який погрожував гранатою і захопив авто з поліцейським





Про це йдеться у



Правоохоронці всю ніч шукали озброєного 32-річного чоловіка.

Найбільші пошуки були зосереджені навколо села Великий Байрак в Миргородському районі, бо за десять кілометрів від нього злочинець покинув автомобіль і побіг у посадку. Правоохоронці прочісували територію, працювали кінологи. Тут літали дрони, а потім працювали тепловізори.



Слід зауважити, що чоловік напередодні під час затримання після перемовин погодився обміняти заручника на полковника поліції Віталія Шияна.



Нападником виявився місцевий житель. Він уже мав проблеми із законом - зокрема, через грабежі та наркотики. Зловмисник утік на авто, утримуючи заручника та навіть зміг безперешкодно виїхати з Полтави. Через кілька годин полковника поліції він відпустив, кинув автомобіль, і втік у лісопосадку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Полтавській області триває спецоперація із пошуку злочинця, який під час затримання погрожував підірвати гранату та захопив поліцейського. Про це йдеться у ТСН. Правоохоронці всю ніч шукали озброєного 32-річного чоловіка.Найбільші пошуки були зосереджені навколо села Великий Байрак в Миргородському районі, бо за десять кілометрів від нього злочинець покинув автомобіль і побіг у посадку. Правоохоронці прочісували територію, працювали кінологи. Тут літали дрони, а потім працювали тепловізори.Слід зауважити, що чоловік напередодні під час затримання після перемовин погодився обміняти заручника на полковника поліції Віталія Шияна.Нападником виявився місцевий житель. Він уже мав проблеми із законом - зокрема, через грабежі та наркотики. Зловмисник утік на авто, утримуючи заручника та навіть зміг безперешкодно виїхати з Полтави. Через кілька годин полковника поліції він відпустив, кинув автомобіль, і втік у лісопосадку.

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