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На території волинського заказника затримали рибалку-браконьєра

На території волинського заказника затримали рибалку-браконьєра
Рибінспектори 22 липня провели рейд на водоймах Ратнівщини.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Так, поблизу села Тур Ратнівського району на території гідрологічного заказника «озеро Тур» викрили браконьєра. Житель Заболоття ловив рибу за допомогою мисинової сітки.

На порушника склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи передадуть в суд для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.

Пізніше під час обстеження водосховища знайшли безгосподарське майно. З водойми вилучили 10 риболовецьких сіток, загальною довжиною 530 метрів.

На території волинського заказника затримали рибалку-браконьєра
На території волинського заказника затримали рибалку-браконьєра
На території волинського заказника затримали рибалку-браконьєра

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Теги: браконьєр, риба, патруль
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