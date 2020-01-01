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У селі під Луцьком вночі горіла будівля

У селі під Луцьком вночі горіла будівля
У селі Липини Луцького району горіла цегляна господарська будівля.

Пожежа трапилась 23 липня о 00:08, - інформує ДСНС у Волиській області.

На пожежу виїжджали 2 автомобілі рятувальників. На гасіння подавали 2 спеціальних стволи, вогонь загасили о 00:59. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання.

Також 23 липня о 21:02 горіло сміття на відкритій території в селі Підгайці Луцького району.

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Теги: пожежа, Липини
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