У селі під Луцьком вночі горіла будівля





Пожежа трапилась 23 липня о 00:08, - інформує ДСНС у Волиській області.



На пожежу виїжджали 2 автомобілі рятувальників. На гасіння подавали 2 спеціальних стволи, вогонь загасили о 00:59. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання.



Також 23 липня о 21:02 горіло сміття на відкритій території в селі Підгайці Луцького району.

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