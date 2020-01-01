У селі під Луцьком вночі горіла будівля
Сьогодні, 10:11
У селі Липини Луцького району горіла цегляна господарська будівля.
Пожежа трапилась 23 липня о 00:08, - інформує ДСНС у Волиській області.
На пожежу виїжджали 2 автомобілі рятувальників. На гасіння подавали 2 спеціальних стволи, вогонь загасили о 00:59. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання.
Також 23 липня о 21:02 горіло сміття на відкритій території в селі Підгайці Луцького району.
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Пожежа трапилась 23 липня о 00:08, - інформує ДСНС у Волиській області.
На пожежу виїжджали 2 автомобілі рятувальників. На гасіння подавали 2 спеціальних стволи, вогонь загасили о 00:59. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання.
Також 23 липня о 21:02 горіло сміття на відкритій території в селі Підгайці Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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