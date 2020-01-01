У Луцьку піймали чоловіка, який привіз сміття із села, аби викинути його у місті
Сьогодні, 10:15
У місті Луцьк на вулицях Львівська та Даньшина «на гарячому» піймали чоловіка, який, який привіз своє побутове сміття із села Боратин, щоб викинути на території загального користування в обласному центрі.
Про це працівники департаменту муніципальної варти повідомили на своїй сторінці у Facebook.
Правоохоронці жартома назвали чоловіка «сміттєвою зозулею» і повідомили, що за таке правопорушення йому «світить» штраф від 340 до 1360 грн. (Порушення ст.152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста).
Інформацію передали на розгляд адміністративної комісії за місцем його проживання – у село Боратин.
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Про це працівники департаменту муніципальної варти повідомили на своїй сторінці у Facebook.
Правоохоронці жартома назвали чоловіка «сміттєвою зозулею» і повідомили, що за таке правопорушення йому «світить» штраф від 340 до 1360 грн. (Порушення ст.152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста).
Інформацію передали на розгляд адміністративної комісії за місцем його проживання – у село Боратин.
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Коментарі 3
чоловік працює і сплачує податки в Луцьку? Підозрюю, що муніципальній варті просто нєфіг що робити за кошти платників податків.
Все правильно,нужно было бы возле переезда в посадку отвезти,или ближе к стырю выбросить.Ибо нефик нам в город свой мусор везти.Шутка.Работают муниципалами люди тупые,но исполнительные.
Правильно зробив
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