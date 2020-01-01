У Луцьку піймали чоловіка, який привіз сміття із села, аби викинути його у місті





Про це працівники департаменту муніципальної варти



Правоохоронці жартома назвали чоловіка «сміттєвою зозулею» і повідомили, що за таке правопорушення йому «світить» штраф від 340 до 1360 грн. (Порушення ст.152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста).



Інформацію передали на розгляд адміністративної комісії за місцем його проживання – у село Боратин.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Луцьк на вулицях Львівська та Даньшина «на гарячому» піймали чоловіка, який, який привіз своє побутове сміття із села Боратин, щоб викинути на території загального користування в обласному центрі.Про це працівники департаменту муніципальної варти повідомили на своїй сторінці у Facebook.Правоохоронці жартома назвали чоловіка «сміттєвою зозулею» і повідомили, що за таке правопорушення йому «світить» штраф від 340 до 1360 грн. (Порушення ст.152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста).Інформацію передали на розгляд адміністративної комісії за місцем його проживання – у село Боратин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію