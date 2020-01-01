Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 24 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 7, Луцький район – 27, Ратнівський район – 6, м.Нововолинськ – 5.Одужало за добу 87 осіб, - інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.Загалом станом на 24 липня в області зареєстрували 3446 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2441 особа. 80 випадків хвороби завершилось летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 779 випадків, в т.ч. 17 летальних;• Луцький район – 296 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 391 випадок, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 399 випадків, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 8 летальних;• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 250 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 209 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 66 випадків;• Горохівський район – 146 випадків, в тому числі 1 летальний;• Маневицький район – 113 випадків, в тому числі 5 летальних;• Старовижівський район – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 82 випадки, в тому числі 2 летальних;• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 48 випадків;• Рожищенський район – 48 випадків, в тому числі 2 летальних;• Локачинський район – 41 випадок;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 48 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 19 615 осіб, в тому числі за останню добу – 312 осіб.