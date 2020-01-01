Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 24 липня
Сьогодні, 10:18
За останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 7, Луцький район – 27, Ратнівський район – 6, м.Нововолинськ – 5.
Одужало за добу 87 осіб, - інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Загалом станом на 24 липня в області зареєстрували 3446 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2441 особа. 80 випадків хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 779 випадків, в т.ч. 17 летальних;
• Луцький район – 296 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 391 випадок, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 399 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 250 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 209 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 66 випадків;
• Горохівський район – 146 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 113 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 82 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 48 випадків;
• Рожищенський район – 48 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 41 випадок;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 48 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 19 615 осіб, в тому числі за останню добу – 312 осіб.
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Одужало за добу 87 осіб, - інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Загалом станом на 24 липня в області зареєстрували 3446 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2441 особа. 80 випадків хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 779 випадків, в т.ч. 17 летальних;
• Луцький район – 296 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 391 випадок, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 399 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 250 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 209 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 66 випадків;
• Горохівський район – 146 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 113 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 82 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 48 випадків;
• Рожищенський район – 48 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 41 випадок;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 48 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 19 615 осіб, в тому числі за останню добу – 312 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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