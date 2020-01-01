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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 24 липня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 24 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 7, Луцький район – 27, Ратнівський район – 6, м.Нововолинськ – 5.

Одужало за добу 87 осіб, - інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.

Загалом станом на 24 липня в області зареєстрували 3446 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2441 особа. 80 випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 779 випадків, в т.ч. 17 летальних;
• Луцький район – 296 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 391 випадок, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 399 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 250 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 209 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 66 випадків;
• Горохівський район – 146 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 113 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 82 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 48 випадків;
• Рожищенський район – 48 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 41 випадок;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 48 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 19 615 осіб, в тому числі за останню добу – 312 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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