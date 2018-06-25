Знайшли чоловіка, який втік із психіатричної лікарні в Олиці





Про це



Нагадаємо, чоловік 1980 року народження втік під час прогулянки по території закладу,



Учора ввечері, 23 липня, небайдужі громадяни повідомили поліцію, що в Маневицькому районі помітили чоловіка, який підходить по орієнтуванню: саме ці люди й передали його правоохоронцям.



Оперативники затримали особу та помістили його назад у психлікарню, цього разу в приміщення закритого типу, адже на це є відповідне рішення суду.



Також триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за статтею 394 (Втеча із спеціалізованого лікувального закладу) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка, який самовільно покинув лікувальний заклад в смт. Олика, знайшли у Маневицькому районі.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, чоловік 1980 року народження втік під час прогулянки по території закладу, перестрибнувши двометрову огорожу і зник у невідомому напрямку. Повідомлення про інцидент поліцейські отримали 22 липня. На його пошуки одразу спрямували всі сили й засоби, а фотографію розмістили у ЗМІ.Учора ввечері, 23 липня, небайдужі громадяни повідомили поліцію, що в Маневицькому районі помітили чоловіка, який підходить по орієнтуванню: саме ці люди й передали його правоохоронцям.Оперативники затримали особу та помістили його назад у психлікарню, цього разу в приміщення закритого типу, адже на це є відповідне рішення суду.Також триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за статтею 394 (Втеча із спеціалізованого лікувального закладу) Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію