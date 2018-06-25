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Знайшли чоловіка, який втік із психіатричної лікарні в Олиці

Знайшли чоловіка, який втік із психіатричної лікарні в Олиці
Чоловіка, який самовільно покинув лікувальний заклад в смт. Олика, знайшли у Маневицькому районі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, чоловік 1980 року народження втік під час прогулянки по території закладу, перестрибнувши двометрову огорожу і зник у невідомому напрямку. Повідомлення про інцидент поліцейські отримали 22 липня. На його пошуки одразу спрямували всі сили й засоби, а фотографію розмістили у ЗМІ.

Учора ввечері, 23 липня, небайдужі громадяни повідомили поліцію, що в Маневицькому районі помітили чоловіка, який підходить по орієнтуванню: саме ці люди й передали його правоохоронцям.

Оперативники затримали особу та помістили його назад у психлікарню, цього разу в приміщення закритого типу, адже на це є відповідне рішення суду.

Також триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за статтею 394 (Втеча із спеціалізованого лікувального закладу) Кримінального кодексу України.

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Теги: Олика, психлікарня, розшук, втеча, поліція
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