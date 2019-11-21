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535 волинян відправили на службу в армію

535 волинян відправили на службу в армію
Волинська область стала першим регіоном в Україні, де план щодо весняного призову виконали стовідсотково.

Про це повідомили у Волинському обласному військовому комісаріаті, - йдеться на сайті Волинської ОДА.

23 липня у військовому комісаріаті відбулась завершальна відправка юнаків до війська. Зокрема на Волині на строкову службу призвали 535 юнаків. Таким чином, план весняно-літнього призову 2020 року виконали на 100%.

На сьогоднішній день усіх призовників відправили з обласного збірного пункту до Збройних Сил України та інших військових формувань. Волинські юнаки будуть проходити військову службу у військових частинах та підрозділах Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Найбільше призовників служитимуть у Збройних Силах України - 358 чоловік, майже 150 - у Національній гвардії України та 30 осіб - стали прикордонниками.

Як зазначив заступник обласного військового комісара Юрій Кучер, усі юнаки перед відправленням до обласного збірного пункту пройшли тестування методом ІФА. Також забезпечили дотримання усіх карантинних вимог, зокрема, соціальної дистанції, маскового режиму, дезінфекції.


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Теги: армія, призов, Волинь
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