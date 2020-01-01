Під Києвом розстріляли бізнесмена на очах у 7-річного сина, – ЗМІ
Сьогодні, 11:18
Під Києвом розстріляли чоловіка.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження, повідомили УНН у пресслужбі ГУНП у Київській області.
"22 липня близько 16:00 невідомі особи здійснили прицільні постріли в автомобіль, який рухався в напрямку села Артемівка Бориспільського району, внаслідок чого водій отримав вогнепальні поранення, від яких помер на місці. На місці працювала слідчо-оперативна група місцевої поліції, оперативники управління карного розшуку, кінологи. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення винних осіб", - повідомили правоохоронці.
На запитання про те, чи дійсно з чоловіком в автомобілі перебував його семирічний син, співрозмовник повідомив, що "розглядається такий варіант, у поліції є така інформація".
Зазначаєтья, що у ЗМІ з'явилась інформація про те, що мова йде про 44-річного київського бізнесмена, віце-президента боксерського клубу Ігора Плекана, який разом із 7-річним сином їхав на дачу.
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За цим фактом розпочали кримінальне провадження, повідомили УНН у пресслужбі ГУНП у Київській області.
"22 липня близько 16:00 невідомі особи здійснили прицільні постріли в автомобіль, який рухався в напрямку села Артемівка Бориспільського району, внаслідок чого водій отримав вогнепальні поранення, від яких помер на місці. На місці працювала слідчо-оперативна група місцевої поліції, оперативники управління карного розшуку, кінологи. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення винних осіб", - повідомили правоохоронці.
На запитання про те, чи дійсно з чоловіком в автомобілі перебував його семирічний син, співрозмовник повідомив, що "розглядається такий варіант, у поліції є така інформація".
Зазначаєтья, що у ЗМІ з'явилась інформація про те, що мова йде про 44-річного київського бізнесмена, віце-президента боксерського клубу Ігора Плекана, який разом із 7-річним сином їхав на дачу.
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