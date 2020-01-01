У районі та місті на Волині – карантин через поширення небезпечного шкідника





Так, згідно з розпорядженням від 23 липня на цій території запровадили карантинний режим, про це йдеться на



Нагадаємо, що від 15 липня



Цей шкідник минулого року був вперше виявлений на території Волинської області у місті Рожище, запровадили карантинний режим на територія всього міста.



Площа поширення даного карантинного організму збільшується. Оскільки, влітку проходить його активне відродження, харчування та поширення гусениць, закликаємо всіх громадян не бути байдужими. При виявленні на деревах павутинних гнізд (характерна ознака наявності АБМ) повідомляйте управління фітосанітарної та проводьте заходи боротьби із шкідником на своїх територіях.



Відповідальність за дотриманням вимог законодавства у сфері карантину рослин щодо знищення американського білого метелика покладається на землевласників та землекористувачів на території яких виявлено карантинного шкідника. Згідно ст. 12, ст. 47 Закону України «Про карантин рослин», правила фітосанітарного контролю є обов’язковими для виконання органами державної влади та особами.



У випадку виявлення американського білого метелика необхідно:



- збирати та знищувати гусениці та кладки яєць;



- проводити обрізку гілок з гніздами гусені, та спалювати їх;



- очищувати дерева від нашарування кори;



- знищувати рослинні рештки;



- перекопувати пристовбурові круги в садах парках та на присадибних ділянках;



- здійснювапи масовий вилов за допомогою феромонних пасток та ловчих поясів;



- проводити обробку інсектицидами згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні.



- застосовувати біопрепарати, регулятори росту і розвитку комах.



Зауважують, ефективними методами в боротьби з АМБ на присадибних ділянках є: використання ловчих поясів, обкопування пристовбурних смуг (в період можливих приморозків), побілка дерев (на зиму, або ранньою весною).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. При проведені щорічних планових обстежень у сфері карантину рослин виявили карантинний організм - американський білий метелик на території сіл Михлин та Загаї Городищенської сільської ради, загальною площею 215,7 га.Так, згідно з розпорядженням від 23 липня на цій території запровадили карантинний режим, про це йдеться на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.Нагадаємо, що від 15 липня на території сіл Боратинської сільської ради Луцького району загальною площею 1081,13 га (с. Мстишин 376,82 га, с. Вербаїв 227,22 га, с. Лучиці 143,79 га, с. Коршовець 333,3 га) також запровадили карантинний режим.Цей шкідник минулого року був вперше виявлений на території Волинської області у місті Рожище, запровадили карантинний режим на територія всього міста.Площа поширення даного карантинного організму збільшується. Оскільки, влітку проходить його активне відродження, харчування та поширення гусениць, закликаємо всіх громадян не бути байдужими. При виявленні на деревах павутинних гнізд (характерна ознака наявності АБМ) повідомляйте управління фітосанітарної та проводьте заходи боротьби із шкідником на своїх територіях.Відповідальність за дотриманням вимог законодавства у сфері карантину рослин щодо знищення американського білого метелика покладається на землевласників та землекористувачів на території яких виявлено карантинного шкідника. Згідно ст. 12, ст. 47 Закону України «Про карантин рослин», правила фітосанітарного контролю є обов’язковими для виконання органами державної влади та особами.У випадку виявлення американського білого метелика необхідно:- збирати та знищувати гусениці та кладки яєць;- проводити обрізку гілок з гніздами гусені, та спалювати їх;- очищувати дерева від нашарування кори;- знищувати рослинні рештки;- перекопувати пристовбурові круги в садах парках та на присадибних ділянках;- здійснювапи масовий вилов за допомогою феромонних пасток та ловчих поясів;- проводити обробку інсектицидами згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні.- застосовувати біопрепарати, регулятори росту і розвитку комах.Зауважують, ефективними методами в боротьби з АМБ на присадибних ділянках є: використання ловчих поясів, обкопування пристовбурних смуг (в період можливих приморозків), побілка дерев (на зиму, або ранньою весною).

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