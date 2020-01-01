Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 24 липня
Сьогодні, 11:42
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 3 – смт Любешів, 1 – с. Великий Курінь, 1 – с. Селісок та 1- с. Седлище, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За весь період спостереження станом на 24 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 82 жителів Любешівського району:
Любешів – 30 (19 одужало), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
В’язівне - 5
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (2 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Цир – 2
Судче - 1.
Нагадаємо, що загалом за останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 3 – смт Любешів, 1 – с. Великий Курінь, 1 – с. Селісок та 1- с. Седлище, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За весь період спостереження станом на 24 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 82 жителів Любешівського району:
Любешів – 30 (19 одужало), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
В’язівне - 5
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (2 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Цир – 2
Судче - 1.
Нагадаємо, що загалом за останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні – 972 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45
Сьогодні, 08:54
У Любешівському районі від коронавірусу помер чоловік
23 липень, 10:45
Коментарі 0
Останні новини
Позбавленому батьківського піклування волинянину подарували ключі від квартири. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У Луцьку вночі зловили п'яного таксиста
Сьогодні, 11:58
Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 24 липня
Сьогодні, 11:42