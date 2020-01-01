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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 24 липня

Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 24 липня
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 3 – смт Любешів, 1 – с. Великий Курінь, 1 – с. Селісок та 1- с. Седлище, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

За весь період спостереження станом на 24 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 82 жителів Любешівського району:

Любешів – 30 (19 одужало), в тому числі 1 летальний

Ветли – 11 (10 одужали)

Люб’язь – 8 (8 одужали)

Зарудчі – 8 (8 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний

В’язівне - 5

Любешівська Воля – 2 (1 одужав)

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Проходи – 2 (2 одужали)

Залізниця - 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Великий Курінь – 1

Седлище – 1

Цир – 2

Судче - 1.

Нагадаємо, що загалом за останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Любешів, ситуація
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