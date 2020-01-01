Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 24 липня





За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 3 – смт Любешів, 1 – с. Великий Курінь, 1 – с. Селісок та 1- с. Седлище, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



За весь період спостереження станом на 24 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 82 жителів Любешівського району:



Любешів – 30 (19 одужало), в тому числі 1 летальний



Ветли – 11 (10 одужали)



Люб’язь – 8 (8 одужали)



Зарудчі – 8 (8 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний



В’язівне - 5



Любешівська Воля – 2 (1 одужав)



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Проходи – 2 (2 одужали)



Залізниця - 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Великий Курінь – 1



Седлище – 1



Цир – 2



Судче - 1.



Нагадаємо, що загалом за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 3 – смт Любешів, 1 – с. Великий Курінь, 1 – с. Селісок та 1- с. Седлище, - йдеться на сайті Любешівської РДА.За весь період спостереження станом на 24 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 82 жителів Любешівського району:Любешів – 30 (19 одужало), в тому числі 1 летальнийВетли – 11 (10 одужали)Люб’язь – 8 (8 одужали)Зарудчі – 8 (8 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальнийВ’язівне - 5Любешівська Воля – 2 (1 одужав)Нові Березичі – 2 (1 одужала)Проходи – 2 (2 одужали)Залізниця - 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Великий Курінь – 1Седлище – 1Цир – 2Судче - 1.Нагадаємо, що загалом за останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19

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