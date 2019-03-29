Позбавленому батьківського піклування волинянину подарували ключі від квартири. ФОТО

Петро Саганюк вручив ключі від житла особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування – 22-річному Олександру Бакуну.



Олександр Бакун став щасливим власником однокімнатної квартири з усіма зручностями в місті Володимирі-Волинському,



Житло придбане за рахунок субвенції з державного бюджету за сприяння виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради спільно з Управлінням соціального захисту населення міськвиконкому, міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та служби у справах дітей. До цієї клопіткої справи було прикладено чимало зусиль – це і пошук комфортного житла, збір необхідних документів, огляд запропонованих варіантів.



На сьогодні забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа залишається пріоритетним напрямом діяльності влади.



У 2019 році постановою КМУ від 26.06.2019 №616 затверджено Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Помешкання можуть отримати особи, які потребують соціального захисту та мають недостатній для купівлі чи оренди житла дохід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 липня міський головавручив ключі від житла особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування – 22-річномуОлександр Бакун став щасливим власником однокімнатної квартири з усіма зручностями в місті Володимирі-Волинському, йдеться на сайті міськради.Житло придбане за рахунок субвенції з державного бюджету за сприяння виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради спільно з Управлінням соціального захисту населення міськвиконкому, міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та служби у справах дітей. До цієї клопіткої справи було прикладено чимало зусиль – це і пошук комфортного житла, збір необхідних документів, огляд запропонованих варіантів.На сьогодні забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа залишається пріоритетним напрямом діяльності влади.У 2019 році постановою КМУ від 26.06.2019 №616 затверджено Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Помешкання можуть отримати особи, які потребують соціального захисту та мають недостатній для купівлі чи оренди житла дохід.

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