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Позбавленому батьківського піклування волинянину подарували ключі від квартири. ФОТО

Позбавленому батьківського піклування волинянину подарували ключі від квартири. ФОТО
23 липня міський голова Петро Саганюк вручив ключі від житла особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування – 22-річному Олександру Бакуну.

Олександр Бакун став щасливим власником однокімнатної квартири з усіма зручностями в місті Володимирі-Волинському, йдеться на сайті міськради.

Житло придбане за рахунок субвенції з державного бюджету за сприяння виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради спільно з Управлінням соціального захисту населення міськвиконкому, міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та служби у справах дітей. До цієї клопіткої справи було прикладено чимало зусиль – це і пошук комфортного житла, збір необхідних документів, огляд запропонованих варіантів.

На сьогодні забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа залишається пріоритетним напрямом діяльності влади.

У 2019 році постановою КМУ від 26.06.2019 №616 затверджено Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Помешкання можуть отримати особи, які потребують соціального захисту та мають недостатній для купівлі чи оренди житла дохід.

Позбавленому батьківського піклування волинянину подарували ключі від квартири. ФОТО
Позбавленому батьківського піклування волинянину подарували ключі від квартири. ФОТО

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Теги: Володимир, ключі, квартира
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Коментарі 1
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