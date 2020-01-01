У Луцьку вночі зловили п'яного таксиста

Патрульні виявили двох нетверезих водіїв у Луцьку.Так, у ніч на 22 липня поліцейським повідомили про водія таксі, який в стані алкогольного сп’яніння намагався здійснювати рух на вулиці Коперника, - пише патрульна поліція Волинської області.Патрульні, які прибули на місце, виявили водія Volkswagen Passat із ознаками алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення алкогольного сп’яніння на місці зупинки у присутності двох свідків. Результат огляду – 2,09 проміле.А вночі 23 липня громадяни повідомили про водія Nissan Teana, який може перебувати у стані алкогольного сп’яніння на вулиці Львівській.Екіпаж патрульних зупинив цю автівку. Інформація про стан сп’яніння підтвердилася. Проходити медичний огляд у встановленому порядку чоловік відмовився. До того ж, патрульні встановили, що водій позбавлений у праві керування таким транспортним засобом.Охоронці правопорядку на водіїв склали необхідні адміністративні матеріали.