У Луцьку вночі зловили п'яного таксиста
Сьогодні, 11:58
Патрульні виявили двох нетверезих водіїв у Луцьку.
Так, у ніч на 22 липня поліцейським повідомили про водія таксі, який в стані алкогольного сп’яніння намагався здійснювати рух на вулиці Коперника, - пише патрульна поліція Волинської області.
Патрульні, які прибули на місце, виявили водія Volkswagen Passat із ознаками алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення алкогольного сп’яніння на місці зупинки у присутності двох свідків. Результат огляду – 2,09 проміле.
А вночі 23 липня громадяни повідомили про водія Nissan Teana, який може перебувати у стані алкогольного сп’яніння на вулиці Львівській.
Екіпаж патрульних зупинив цю автівку. Інформація про стан сп’яніння підтвердилася. Проходити медичний огляд у встановленому порядку чоловік відмовився. До того ж, патрульні встановили, що водій позбавлений у праві керування таким транспортним засобом.
Охоронці правопорядку на водіїв склали необхідні адміністративні матеріали.
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Так, у ніч на 22 липня поліцейським повідомили про водія таксі, який в стані алкогольного сп’яніння намагався здійснювати рух на вулиці Коперника, - пише патрульна поліція Волинської області.
Патрульні, які прибули на місце, виявили водія Volkswagen Passat із ознаками алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення алкогольного сп’яніння на місці зупинки у присутності двох свідків. Результат огляду – 2,09 проміле.
А вночі 23 липня громадяни повідомили про водія Nissan Teana, який може перебувати у стані алкогольного сп’яніння на вулиці Львівській.
Екіпаж патрульних зупинив цю автівку. Інформація про стан сп’яніння підтвердилася. Проходити медичний огляд у встановленому порядку чоловік відмовився. До того ж, патрульні встановили, що водій позбавлений у праві керування таким транспортним засобом.
Охоронці правопорядку на водіїв склали необхідні адміністративні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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