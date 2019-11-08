Дощі, грози та спека: синоптики озвучили прогноз погоди на вихідні





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"У наступні три доби в західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі з грозами, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.



Температура завтра вночі 10-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, у південних та Дніпропетровській областях до 31°, 26-27 липня в Україні, крім заходу та північного сходу, вночі 14-20°, вдень 27-32°, у південній частині до 36°.



24 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-26°; в Дніпрі в межах Києва 23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вихідних, 25-26 липня, у низці областей України пройдуть короткочасні дощі, найближчими днями стане спекотніше - температура сягатиме подекуди 36 градусів тепла.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."У наступні три доби в західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі з грозами, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.Температура завтра вночі 10-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, у південних та Дніпропетровській областях до 31°, 26-27 липня в Україні, крім заходу та північного сходу, вночі 14-20°, вдень 27-32°, у південній частині до 36°.24 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-26°; в Дніпрі в межах Києва 23°.

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