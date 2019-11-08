вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дощі, грози та спека: синоптики озвучили прогноз погоди на вихідні

Дощі, грози та спека: синоптики озвучили прогноз погоди на вихідні
На вихідних, 25-26 липня, у низці областей України пройдуть короткочасні дощі, найближчими днями стане спекотніше - температура сягатиме подекуди 36 градусів тепла.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби в західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі з грозами, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Температура завтра вночі 10-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, у південних та Дніпропетровській областях до 31°, 26-27 липня в Україні, крім заходу та північного сходу, вночі 14-20°, вдень 27-32°, у південній частині до 36°.

24 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-26°; в Дніпрі в межах Києва 23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, погода, вихідні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дощі, грози та спека: синоптики озвучили прогноз погоди на вихідні
Сьогодні, 12:30
Проїзд на «зелене»: у Луцьку запустять синхронізовану смугу світлофорів
Сьогодні, 12:10
Позбавленому батьківського піклування волинянину подарували ключі від квартири. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У Луцьку вночі зловили п'яного таксиста
Сьогодні, 11:58
Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 24 липня
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
Заморозки відступають: на вихідних в Україну повернуться дощі Заморозки відступають: на вихідних в Україну повернуться дощі
23 квітень, 13:30
На вихідних в Україні прогнозують до 21 градуса тепла На вихідних в Україні прогнозують до 21 градуса тепла
08 листопад, 2019, 14:15
Погода на вихідні: якими будуть перші дні літа Погода на вихідні: якими будуть перші дні літа
31 травень, 2019, 20:00
Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідних Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідних
17 липень, 11:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дощі, грози та спека: синоптики озвучили прогноз погоди на вихідні
Сьогодні, 12:30
 0
Проїзд на «зелене»: у Луцьку запустять синхронізовану смугу світлофорів
Сьогодні, 12:10
 0
Позбавленому батьківського піклування волинянину подарували ключі від квартири. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку вночі зловили п'яного таксиста
Сьогодні, 11:58
 0
Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 24 липня
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8