Дощі, грози та спека: синоптики озвучили прогноз погоди на вихідні
Сьогодні, 12:30
На вихідних, 25-26 липня, у низці областей України пройдуть короткочасні дощі, найближчими днями стане спекотніше - температура сягатиме подекуди 36 градусів тепла.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби в західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі з грозами, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.
Температура завтра вночі 10-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, у південних та Дніпропетровській областях до 31°, 26-27 липня в Україні, крім заходу та північного сходу, вночі 14-20°, вдень 27-32°, у південній частині до 36°.
24 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-26°; в Дніпрі в межах Києва 23°.
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Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби в західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі з грозами, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.
Температура завтра вночі 10-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, у південних та Дніпропетровській областях до 31°, 26-27 липня в Україні, крім заходу та північного сходу, вночі 14-20°, вдень 27-32°, у південній частині до 36°.
24 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-26°; в Дніпрі в межах Києва 23°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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