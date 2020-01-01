У Шацькому районі поліція виявила плантацію маку. ФОТО





Про це



Правоохоронці вилучили 250 рослин снодійного маку.



За вказаним фактом матеріали внесли до ЄРДР за ст. 310 КК України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель), проводяться усі необхідні слідчі дії. Зразки рослин направлені до Волинського територіального підрозділу експертної служби МВС України для дослідження. Санкція статті передбачає покарання від штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до обмеження волі на строк до 3 років.



Тому, вкотре попереджають, що за посів або вирощування снодійного маку чи конопель передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Санкції статей передбачають як штраф від десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, так і позбавлення волі на строк до семи років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ході відпрацювання території Шацького району в рамках операції «Мак» працівниками відділення поліції виявили посів маку.Про це повідомляють на сторінці місцевого відділення поліції.Правоохоронці вилучили 250 рослин снодійного маку.За вказаним фактом матеріали внесли до ЄРДР за ст. 310 КК України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель), проводяться усі необхідні слідчі дії. Зразки рослин направлені до Волинського територіального підрозділу експертної служби МВС України для дослідження. Санкція статті передбачає покарання від штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до обмеження волі на строк до 3 років.Тому, вкотре попереджають, що за посів або вирощування снодійного маку чи конопель передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Санкції статей передбачають як штраф від десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, так і позбавлення волі на строк до семи років.

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