У Луцьку та районі коронавірус виявили у працівників «Рути», «Нашого краю» і мешканців геріатричного будинку

За останню добу в області найбільше випадків коронавірусної інфекції виявили у Луцьку та Луцькому районі.Про це йшлося у п’ятницю, 24 липня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що за останню добу в області зафіксували 45 випадків коронавірусу. Епідситуація, за її словами, знаходиться на стабільному рівні без значних коливань. Однак, вона відзначила, що 75 % із усіх випадків зосереджені в Луцьку та Луцькому районі.У Луцькому районі виявили 27 випадків. Захворіли 22 особи в геріатричному будинку. Також інфекцію виявили серед мешканців Білостоку, Струмівки, Липин, Милуш.У Луцьку за добу зареєстрували 7 випадків, зокрема, серед працівників «Рути», «Луцьктепла», «Нашого краю», також захворів ветеринарний лікар.