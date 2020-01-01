У Нововолинську через спалах COVID-19 закрили швейну фабрику
Сьогодні, 12:52
У Нововолинську через спалах коронавірусної інфекції 20 липня закрили швейну фабрику.
Про це йшлося у п’ятницю, 24 липня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що на сьогодні в області є три спалахи коронавірусу. Один із них – на Нововолинській швейній фабриці. Загалом захворіли 6 працівників фабрики та 2 контактних осіб.
«Встановили коло контактних осіб – 32. Усі вони знаходяться під домашнім спостереженням. Підприємство припинило діяльність у понеділок, 20 липня», - відзначила Янко.
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Про це йшлося у п’ятницю, 24 липня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що на сьогодні в області є три спалахи коронавірусу. Один із них – на Нововолинській швейній фабриці. Загалом захворіли 6 працівників фабрики та 2 контактних осіб.
«Встановили коло контактних осіб – 32. Усі вони знаходяться під домашнім спостереженням. Підприємство припинило діяльність у понеділок, 20 липня», - відзначила Янко.
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