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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Нововолинську через спалах COVID-19 закрили швейну фабрику

У Нововолинську через спалах COVID-19 закрили швейну фабрику
У Нововолинську через спалах коронавірусної інфекції 20 липня закрили швейну фабрику.

Про це йшлося у п’ятницю, 24 липня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що на сьогодні в області є три спалахи коронавірусу. Один із них – на Нововолинській швейній фабриці. Загалом захворіли 6 працівників фабрики та 2 контактних осіб.

«Встановили коло контактних осіб – 32. Усі вони знаходяться під домашнім спостереженням. Підприємство припинило діяльність у понеділок, 20 липня», - відзначила Янко.

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Теги: Нововолинськ, швейна фабрика
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