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Уряд хоче лідвідувати Державну фіскальну службу

Уряд хоче лідвідувати Державну фіскальну службу
Уряд планує ліквідувати Державну фіскальну службу до кінця поточного року. Це одна з умов для другого траншу макрофінансової допомоги у 600 мільйонів євро від ЄС для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель, пише "РБК-УКраїна".

"Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби", - заявив прем'єр, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна.

Він пояснив, що є однією з умов отримання другого траншу в рамках п'ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги.

"Наша ідеологія, це повинно бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби - ред.). Чи не силовим, а інтелектуальним. Тобто, орган, який матиме доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх до відповідного органу ", - зазначив Шмигаль.

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Теги: уряд, фіскальна служба, Україна, ліквідація
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