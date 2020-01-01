Уряд хоче лідвідувати Державну фіскальну службу





Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель,



"Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби", - заявив прем'єр, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна.



Він пояснив, що є однією з умов отримання другого траншу в рамках п'ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги.



"Наша ідеологія, це повинно бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби - ред.). Чи не силовим, а інтелектуальним. Тобто, орган, який матиме доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх до відповідного органу ", - зазначив Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд планує ліквідувати Державну фіскальну службу до кінця поточного року. Це одна з умов для другого траншу макрофінансової допомоги у 600 мільйонів євро від ЄС для України.Про це повідомив прем'єр-міністр Українипід час візиту в Брюссель, пише "РБК-УКраїна"."Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби", - заявив прем'єр, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна.Він пояснив, що є однією з умов отримання другого траншу в рамках п'ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги."Наша ідеологія, це повинно бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби - ред.). Чи не силовим, а інтелектуальним. Тобто, орган, який матиме доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх до відповідного органу ", - зазначив Шмигаль.

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