На Волині у лікарнях другої хвилі меншає пацієнтів з COVID-19
Сьогодні, 17:10
Розповіли про ситуацію у медзакладах Волині, де перебувають хворі із коронавірусом.
Про це йшлося у п’ятницю, 24 липня, під час брифінгу в ОДА.
Т. в.о. начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що на сьогодні зайнятість ліжок пацієнтами з коронавірусною інфекцією становить 38 %.
«Дуже тішить те, що у лікарнях другої хвилі кількість зайнятих ліжок зменшується і становить 20 %», - сказала вона.
Зайнятість реаімаціних ліжок – 20 %, що відповідає затвердженим МОЗ показникам. За словами Людмили Тимощук, лікарні мають усі засоби захисту, необхідні для роботи.
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Про це йшлося у п’ятницю, 24 липня, під час брифінгу в ОДА.
Т. в.о. начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що на сьогодні зайнятість ліжок пацієнтами з коронавірусною інфекцією становить 38 %.
«Дуже тішить те, що у лікарнях другої хвилі кількість зайнятих ліжок зменшується і становить 20 %», - сказала вона.
Зайнятість реаімаціних ліжок – 20 %, що відповідає затвердженим МОЗ показникам. За словами Людмили Тимощук, лікарні мають усі засоби захисту, необхідні для роботи.
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