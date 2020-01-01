На Волині у лікарнях другої хвилі меншає пацієнтів з COVID-19

Розповіли про ситуацію у медзакладах Волині, де перебувають хворі із коронавірусом.Про це йшлося у п’ятницю, 24 липня, під час брифінгу в ОДА.Т. в.о. начальника управління охорони здоров'я облдержадміністраціїрозповіла, що на сьогодні зайнятість ліжок пацієнтами з коронавірусною інфекцією становить 38 %.«Дуже тішить те, що у лікарнях другої хвилі кількість зайнятих ліжок зменшується і становить 20 %», - сказала вона.Зайнятість реаімаціних ліжок – 20 %, що відповідає затвердженим МОЗ показникам. За словами Людмили Тимощук, лікарні мають усі засоби захисту, необхідні для роботи.