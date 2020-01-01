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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині у лікарнях другої хвилі меншає пацієнтів з COVID-19

На Волині у лікарнях другої хвилі меншає пацієнтів з COVID-19
Розповіли про ситуацію у медзакладах Волині, де перебувають хворі із коронавірусом.

Про це йшлося у п’ятницю, 24 липня, під час брифінгу в ОДА.

Т. в.о. начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що на сьогодні зайнятість ліжок пацієнтами з коронавірусною інфекцією становить 38 %.

«Дуже тішить те, що у лікарнях другої хвилі кількість зайнятих ліжок зменшується і становить 20 %», - сказала вона.

Зайнятість реаімаціних ліжок – 20 %, що відповідає затвердженим МОЗ показникам. За словами Людмили Тимощук, лікарні мають усі засоби захисту, необхідні для роботи.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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