На голову впав вантаж: українець трагічно загинув у порту в Польщі

Громадянин України трагічно загинув на території Гданського порту внаслідок нещасного випадку під час виконання роботи.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на biznes.trojmiasto.pl, інцидент трапився на території Вільної економічної зони в Гданську близько 19:30 у середу, 22 липня.Під час перевалки добрив на українця впав вантаж з 2-метрової висоти. Чоловік отримав травми голови несумісні з життям. Попри старання медиків, які прибули на місце, врятувати його не вдалося.Попередньо відомо, що вантаж, який відчепився, вислизнув з вил і впав на працівника з України. Причини, які могли призвести до трагічного випадку наразі встановлює прокуратура.