На голову впав вантаж: українець трагічно загинув у порту в Польщі
Сьогодні, 14:14
Громадянин України трагічно загинув на території Гданського порту внаслідок нещасного випадку під час виконання роботи.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на biznes.trojmiasto.pl, інцидент трапився на території Вільної економічної зони в Гданську близько 19:30 у середу, 22 липня.
Під час перевалки добрив на українця впав вантаж з 2-метрової висоти. Чоловік отримав травми голови несумісні з життям. Попри старання медиків, які прибули на місце, врятувати його не вдалося.
Попередньо відомо, що вантаж, який відчепився, вислизнув з вил і впав на працівника з України. Причини, які могли призвести до трагічного випадку наразі встановлює прокуратура.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на biznes.trojmiasto.pl, інцидент трапився на території Вільної економічної зони в Гданську близько 19:30 у середу, 22 липня.
Під час перевалки добрив на українця впав вантаж з 2-метрової висоти. Чоловік отримав травми голови несумісні з життям. Попри старання медиків, які прибули на місце, врятувати його не вдалося.
Попередньо відомо, що вантаж, який відчепився, вислизнув з вил і впав на працівника з України. Причини, які могли призвести до трагічного випадку наразі встановлює прокуратура.
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