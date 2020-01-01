У Луцьку на Ковельській сталася ДТП: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО





Про це



Аварія за участю автомобілів Renault Sandero і Renault Laguna сталася близько 10:00 години поблизу зупинки на вулиці Ковельській.



За попередньою інформацією, в результаті зіткнення іномарка виїхала на тротуар.



Як повідомили у патрульній поліції, у ДТП ніхто не постраждав. На винуватця склали протокол про адміністративне правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої авто виїхало на тротуар.Про це повідомляє ІА "Конкурент".Аварія за участю автомобілів Renault Sandero і Renault Laguna сталася близько 10:00 години поблизу зупинки на вулиці Ковельській.За попередньою інформацією, в результаті зіткнення іномарка виїхала на тротуар.Як повідомили у патрульній поліції, у ДТП ніхто не постраждав. На винуватця склали протокол про адміністративне правопорушення.

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