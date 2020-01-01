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У Луцьку на Ковельській сталася ДТП: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО

У Луцьку на Ковельській сталася ДТП: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Ковельській сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої авто виїхало на тротуар.

Про це повідомляє ІА "Конкурент".

Аварія за участю автомобілів Renault Sandero і Renault Laguna сталася близько 10:00 години поблизу зупинки на вулиці Ковельській.

За попередньою інформацією, в результаті зіткнення іномарка виїхала на тротуар.

Як повідомили у патрульній поліції, у ДТП ніхто не постраждав. На винуватця склали протокол про адміністративне правопорушення.


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Теги: Луцьк, аварія, автомобілі
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