У Луцьку на Ковельській сталася ДТП: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
У Луцьку на вулиці Ковельській сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої авто виїхало на тротуар.
Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Аварія за участю автомобілів Renault Sandero і Renault Laguna сталася близько 10:00 години поблизу зупинки на вулиці Ковельській.
За попередньою інформацією, в результаті зіткнення іномарка виїхала на тротуар.
Як повідомили у патрульній поліції, у ДТП ніхто не постраждав. На винуватця склали протокол про адміністративне правопорушення.
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Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Аварія за участю автомобілів Renault Sandero і Renault Laguna сталася близько 10:00 години поблизу зупинки на вулиці Ковельській.
За попередньою інформацією, в результаті зіткнення іномарка виїхала на тротуар.
Як повідомили у патрульній поліції, у ДТП ніхто не постраждав. На винуватця склали протокол про адміністративне правопорушення.
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