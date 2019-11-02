вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому ізоляторі провели ревізію

У луцькому ізоляторі провели ревізію
Прокурор Волинської області Тарас Безрукий відвідав Луцький слідчий ізолятор, де утримуються 285 громадян.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Здійснюючи покамерний обхід, прокурор Волині цікавився питаннями додержання конституційних прав ув’язнених, їх матеріально-побутовим та медико-санітарним забезпеченням.

У ході візиту керівник прокуратури області здійснив також обхід території, з'ясував стан приміщень, у яких перебувають громадяни, харчоблоку та медичної частини. Звернув особливу увагу на додержання протиепідемічних заходів у запобіганні захворюванню ув’язнених на коронавірус.

Також прокурор Волині поспілкувався із громадянами, які побажали звернутися до нього на особистий прийом, у тому числі і з засудженими до довічного позбавлення волі. Найбільше їх цікавили питання досудового розслідування та розгляду в судах кримінальних проваджень щодо них. На всі ці звернення у визначений законодавством термін буде надано відповідь.

"Прокурори щомісяця відвідують цю установу, встановлюючи порушення законодавства. Перевірки виявляють порушення режимних вимог, матеріально-побутових умов, правил пожежної безпеки чи факти недостатнього забезпечення ліками, - зауважив Тарас Безрукий, спілкуючись із керівництвом ізолятора. - Але і в умовах несвободи громадяни не мають бути позбавлені права на належні умови життя та медичну допомогу".

Зауважують, що органи прокуратури області постійно тримають на контролі стан додержання прав громадян, які перебувають у місцях несвободи. Задля своєчасного реагування на порушення прав затриманих, засуджених чи ув'язнених громадян у прокуратурі Волинської області запроваджено «гарячу лінію».

За номером (0332) 77-60-16 та на електронну пошту [email protected] усі суб'єкти, інтереси чи права яких порушено під час затримання, ув'язнення чи відбування покарання, можуть у робочі дні з 9 до 18 години звернутися у прокуратуру області та повідомити про ці порушення. За їх повідомленнями організуються перевірки та, за наявності підстав, вживаються заходи до поновлення порушених прав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцький ізолятор, перевірка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині батько трьох дітей бореться з раком: рідні збирають кошти
Сьогодні, 15:30
У Луцьку шукатимуть бізнесмена, який відкриє готель та ресторан біля замку
Сьогодні, 15:23
У луцькому ізоляторі провели ревізію
Сьогодні, 15:00
У Шацькому районі поліція виявила плантацію маку. ФОТО
Сьогодні, 14:41
На голову впав вантаж: українець трагічно загинув у порту в Польщі
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
У закладах Володимира-Волинського влаштували «протиепідемічний рейд»: в ході перевірки на трьох підприємців склали адмінпротоколи У закладах Володимира-Волинського влаштували «протиепідемічний рейд»: в ході перевірки на трьох підприємців склали адмінпротоколи
01 липень, 17:12
Через коронавірус в Україні – мораторій на перевірки бізнесу Через коронавірус в Україні – мораторій на перевірки бізнесу
10 квітень, 19:37
На Волині перевірили масло й назвали марки, під якими пропонували фальсифікат На Волині перевірили масло й назвали марки, під якими пропонували фальсифікат
05 березень, 16:42
Зима близько: волинським дорожникам не вистачає снігоочисної техніки, піску та солі Зима близько: волинським дорожникам не вистачає снігоочисної техніки, піску та солі
02 листопад, 2019, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині батько трьох дітей бореться з раком: рідні збирають кошти
Сьогодні, 15:30
 0
У Луцьку шукатимуть бізнесмена, який відкриє готель та ресторан біля замку
Сьогодні, 15:23
 0
У луцькому ізоляторі провели ревізію
Сьогодні, 15:00
 0
У Шацькому районі поліція виявила плантацію маку. ФОТО
Сьогодні, 14:41
 0
На голову впав вантаж: українець трагічно загинув у порту в Польщі
Сьогодні, 14:14
 0
Медіа
відео
1/8