У луцькому ізоляторі провели ревізію

Тарас Безрукий відвідав Луцький слідчий ізолятор, де утримуються 285 громадян.



Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Здійснюючи покамерний обхід, прокурор Волині цікавився питаннями додержання конституційних прав ув’язнених, їх матеріально-побутовим та медико-санітарним забезпеченням.



У ході візиту керівник прокуратури області здійснив також обхід території, з'ясував стан приміщень, у яких перебувають громадяни, харчоблоку та медичної частини. Звернув особливу увагу на додержання протиепідемічних заходів у запобіганні захворюванню ув’язнених на коронавірус.



Також прокурор Волині поспілкувався із громадянами, які побажали звернутися до нього на особистий прийом, у тому числі і з засудженими до довічного позбавлення волі. Найбільше їх цікавили питання досудового розслідування та розгляду в судах кримінальних проваджень щодо них. На всі ці звернення у визначений законодавством термін буде надано відповідь.



"Прокурори щомісяця відвідують цю установу, встановлюючи порушення законодавства. Перевірки виявляють порушення режимних вимог, матеріально-побутових умов, правил пожежної безпеки чи факти недостатнього забезпечення ліками, - зауважив Тарас Безрукий, спілкуючись із керівництвом ізолятора. - Але і в умовах несвободи громадяни не мають бути позбавлені права на належні умови життя та медичну допомогу".



Зауважують, що органи прокуратури області постійно тримають на контролі стан додержання прав громадян, які перебувають у місцях несвободи. Задля своєчасного реагування на порушення прав затриманих, засуджених чи ув'язнених громадян у прокуратурі Волинської області запроваджено «гарячу лінію».



За номером (0332) 77-60-16 та на електронну пошту



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