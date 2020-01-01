У Луцьку шукатимуть бізнесмена, який відкриє готель та ресторан біля замку





Про це в інтерв’ю Ігор Поліщук.



«Ми зараз думаємо про оголошення інвестиційного конкурсу. На вулиці Кафедральній, 4 (зараз там працює бюро патанатомії) є приміщення – колишній гостинний двір Прайзлерів. Воно в невтішному стані – витрачати гроші з міського бюджету на ремонт недоцільно. Тому хочемо надати приміщення в пільгову оренду – вартістю 1 гривню на рік людині, яка візьме на себе зобов’язання реконструювати будівлю, відповідно до усіх вимог», – розповів посадовець.



З його слів, перевагу надаватимуть ідеям з відкриттям готелю та ресторану з літнім майданчиком у внутрішньому дворі.



«Думаю, що йтиметься про оренду на 20 років. Є прекрасний приклад «Ротонди» у центральному парку. Підприємцю також надали приміщення в пільгову оренду на 10 років – він вклав кошти і тепер ми маємо прикрасу парку замість аварійного об’єкту», – сказав радник міського голови.



Для бюро патанатомії, запевняє Ігор Поліщук, вже знайшли інше приміщення. Перед тим, як оголошувати конкурс йому запропонують переїзд. Конкурс може відбутись наприкінці літа. Оцінюватиме ідеї комісія при міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку проведуть конкурс на кращу ідею закладу у будівлі на вулиці Кафедральній, 4. Переможцю приміщення віддадуть в оренду за 1 гривню на рік.Про це в інтерв’ю Першому розповів радник Луцького міського голови«Ми зараз думаємо про оголошення інвестиційного конкурсу. На вулиці Кафедральній, 4 (зараз там працює бюро патанатомії) є приміщення – колишній гостинний двір Прайзлерів. Воно в невтішному стані – витрачати гроші з міського бюджету на ремонт недоцільно. Тому хочемо надати приміщення в пільгову оренду – вартістю 1 гривню на рік людині, яка візьме на себе зобов’язання реконструювати будівлю, відповідно до усіх вимог», – розповів посадовець.З його слів, перевагу надаватимуть ідеям з відкриттям готелю та ресторану з літнім майданчиком у внутрішньому дворі.«Думаю, що йтиметься про оренду на 20 років. Є прекрасний приклад «Ротонди» у центральному парку. Підприємцю також надали приміщення в пільгову оренду на 10 років – він вклав кошти і тепер ми маємо прикрасу парку замість аварійного об’єкту», – сказав радник міського голови.Для бюро патанатомії, запевняє Ігор Поліщук, вже знайшли інше приміщення. Перед тим, як оголошувати конкурс йому запропонують переїзд. Конкурс може відбутись наприкінці літа. Оцінюватиме ідеї комісія при міській раді.

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