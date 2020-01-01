Яким був театр в замку Любарта у 1917 році





Захід мав відбутись в неділю, 30 квітня, 1917 року, - пишуть



В заголовку йшлось «Театр в замку Любарта». Організатором був артистичний гурток Луцької Української Громади. Вони мали поставити комедію у п’яти актах під назвою «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого.



Варто сказати, що до того у 1916 р. на території Луцького замку з’явився електротеатр під назвою «Замок Любарта». Його побудували за кошти військових. Відомо, що це був дерев’яний літній театр. Його використовували як приміщення театру, так і кінотеатру.



В оголошенні на 30 квітня йшлось, що перед початком комедії теж заплановане патріотичне дійство. Спершу український хор мав виконати гімн «Ще не вмерла Україна» і «Заповіт» Т. Шевченка. Вкінці вистави мали бути танці. В антрактах мав грати оркестр військової музики.



Прибуток від заходу повинен був піти на освіту населення. Квитки на комедію можна було придбати завчасно у друкарні (типографії), а в день вистави – в касі театру. Ціни на захід були за словами організаторів «загальнодоступні» - від 75 копійок до 6 карбованців. Керівником заходу був голова Луцької Української Громади Головацький.



До слова, що після Лютневої революції 1917 р. над Луцьком вперше замайорів синьо-жовтий прапор. В квітні 1917 р. в місті постає перше українське соціально-політичне товариство «Українська Громада».



Про наступний захід в приміщенні «кінематографа» знаємо, що він відбувся 13 травня 1917 року. Організатором спектаклю в замку був VII автомобільно-санітарний загон, який проводив спектаклі. Це був благодійний захід. 50% коштів, які виручили за квитки пішли «просвіту солдат в окопах». Друга половина коштів ішла на потреби автомобільно-санітарного загону.



До наших часів навіть дійшов фінансовий звіт. Отож, за один спектакль від продажі квитків організатори виручили - 1190 р. 50 к. За продаж цукерок, серпантину, закусок – 1069 р. Від продажу квітів отримали – 96 р.



Для того, щоб організувати спектакль, самі організатори витратили суму у розмірі – 976 р.



28 травня 1917 року в театрі, що був у Луцькому замку відбувся благодійний спектакль, який організував 406 Щигрівський піхотний полк. Із звіту дізнаємось, 25% прибутку від спектаклю пішло на користь бідного населення міста Луцька, а 75% - на підтримку культурно-просвітницької комісії 406 Щигрівського піхотного полку. Організатори отримали тоді близько 1471 р. від квитків, 236 р. – на благодійному аукціоні, 14 р. – від буфету та гардеробу «вішалки».



На жаль, світлин театру часів Першої світової війни на території замку поки не вдалось відшукати.

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