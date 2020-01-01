Через аварію на мережі деякі вулиці Луцька залишились без гарячої води
Сьогодні, 15:42
У зв'язку з аварією на тепловій мережі на деяких вулицях Луцька тимчасово відключать послугу з гарячого водопостачання.
Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
"Через порив на трубі діаметром 273 мм трубопроводу гарячого постачання центрального теплового пункту на вул. Січовій, 3-а тимчасово без гарячого водопостачання залишилися житлові будинки на просп. Відродження, 9, 11, 18, 18-а, 20, 22-а, вул. Гетьмана Дорошенка, 1, 1-а, вул. Захарова, 12/8, 14, вул. Січова, 1, 3, 3-а, 5, 7, 10", - йдеться у повідомлені.
На підпиємстві зауважують, що складність виконання робіт полягає в тому, що місце пориву під дорогою. Роботи з ліквідації витоку розпочнуться в понеділок, 27 липня.
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Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
"Через порив на трубі діаметром 273 мм трубопроводу гарячого постачання центрального теплового пункту на вул. Січовій, 3-а тимчасово без гарячого водопостачання залишилися житлові будинки на просп. Відродження, 9, 11, 18, 18-а, 20, 22-а, вул. Гетьмана Дорошенка, 1, 1-а, вул. Захарова, 12/8, 14, вул. Січова, 1, 3, 3-а, 5, 7, 10", - йдеться у повідомлені.
На підпиємстві зауважують, що складність виконання робіт полягає в тому, що місце пориву під дорогою. Роботи з ліквідації витоку розпочнуться в понеділок, 27 липня.
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