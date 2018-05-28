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Чоловік, який викрав у волинянина сейф із великою сумою грошей, залишиться під вартою

Чоловік, який викрав у волинянина сейф із великою сумою грошей, залишиться під вартою
Закарпатець, підозрюваний у крадіжці на Горохівщині цінностей на понад 1,3 млн грн, залишиться під вартою.

Як повідомлялося раніше, слідство встановило, що у травні 2019 року мешканець Закарпаття разом зі спільником проник в оселю підприємця у Горохові та викрав сейф із ювелірними виробами й грішми (400 тис. гривень та 50 тис. доларів), - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Злодія затримали через рік у Закарпатській області. У ході санкціонованого судом обшуку, проведеного у його оселі, вилучили речові докази, які свідчать про скоєння цього злочину саме ним.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України. Нині суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зі встановленням застави в сумі понад 1,3 млн грн.

Спільник підозрюваного перебуває у розшуку.

Триває досудове розслідування.

До слова, за вчинення за попередньою змовою групою осіб крадіжки в особливо великому розмірі санкцією ч.5 ст. 185 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, поліція, крадіжка, Горохів
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