Пластикові квіти, старі хрести: з кладовища поблизу Луцька вивезли 12 тонн сміття. ФОТО
Сьогодні, 19:00
Протягом липня з кладовища села Гірка Полонка вивезли 12 тонн сміття.
Як свідчать факти, мешканці продовжують засмічувати кладовище, на якому знайшли спочинок їх рідні, повідомляє Гіркополонківська громада.
На сайті ОТГ йдеться, що селяни, які наводять «марафет» на могилках, викидають пластикові квіти та пляшки, банки з фарби, суху траву та гілля, бур’ян, старі хрести та навіть бетонні пам’ятники.
До мешканців села звертаються з прохання викидати сміття на цвинтарі лише у спеціально визначених місцях, аби не перетворювати сільське кладовище на звалище.
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Як свідчать факти, мешканці продовжують засмічувати кладовище, на якому знайшли спочинок їх рідні, повідомляє Гіркополонківська громада.
На сайті ОТГ йдеться, що селяни, які наводять «марафет» на могилках, викидають пластикові квіти та пляшки, банки з фарби, суху траву та гілля, бур’ян, старі хрести та навіть бетонні пам’ятники.
До мешканців села звертаються з прохання викидати сміття на цвинтарі лише у спеціально визначених місцях, аби не перетворювати сільське кладовище на звалище.
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