вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пластикові квіти, старі хрести: з кладовища поблизу Луцька вивезли 12 тонн сміття. ФОТО

Пластикові квіти, старі хрести: з кладовища поблизу Луцька вивезли 12 тонн сміття. ФОТО
Протягом липня з кладовища села Гірка Полонка вивезли 12 тонн сміття.

Як свідчать факти, мешканці продовжують засмічувати кладовище, на якому знайшли спочинок їх рідні, повідомляє Гіркополонківська громада.

На сайті ОТГ йдеться, що селя­ни, які на­во­дять «ма­ра­фет» на могилках, ви­ки­да­ють плас­ти­ко­ві кві­ти та пляш­ки, бан­ки з фар­би, су­ху тра­ву та гіл­ля, бур’ян, старі хрести та навіть бетонні пам’ятники.

До мешканців села звертаються з прохання викидати сміття на цвинтарі лише у спеціально визначених місцях, аби не перетворювати сільське кладовище на звалище.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Гірка Полонка, кладовищще, сміттєзвалище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 25 липня
Сьогодні, 20:00
У Ківерцях біля озера влаштували толоку. ФОТО
Сьогодні, 19:28
Пластикові квіти, старі хрести: з кладовища поблизу Луцька вивезли 12 тонн сміття. ФОТО
Сьогодні, 19:00
На Соборності у Луцьку – аварія: зіткнулися два авто. ФОТО
Сьогодні, 18:55
Випускниця луцької школи склала ЗНО з математики на 200 балів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:32
Схожі новини
Антисанітарія та купа мотлоху: лучанин перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. ФОТО Антисанітарія та купа мотлоху: лучанин перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. ФОТО
02 липень, 18:40
Відходи, перегній, гілля і скошена трава: біля Стиру у Луцьку виявили незаконне сміттєзвалище Відходи, перегній, гілля і скошена трава: біля Стиру у Луцьку виявили незаконне сміттєзвалище
24 червень, 16:57
За кілометр від села: на Волині громада проти будівництва сміттєвого полігону. ВІДЕО За кілометр від села: на Волині громада проти будівництва сміттєвого полігону. ВІДЕО
23 червень, 08:16
Неподалік сміттєзвалища на Волині невідомі масово вивозили землю самоскидом Неподалік сміттєзвалища на Волині невідомі масово вивозили землю самоскидом
09 червень, 23:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 25 липня
Сьогодні, 20:00
 0
У Ківерцях біля озера влаштували толоку. ФОТО
Сьогодні, 19:28
 0
Пластикові квіти, старі хрести: з кладовища поблизу Луцька вивезли 12 тонн сміття. ФОТО
Сьогодні, 19:00
 0
На Соборності у Луцьку – аварія: зіткнулися два авто. ФОТО
Сьогодні, 18:55
 0
Випускниця луцької школи склала ЗНО з математики на 200 балів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8