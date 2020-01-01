Пластикові квіти, старі хрести: з кладовища поблизу Луцька вивезли 12 тонн сміття. ФОТО





Як свідчать факти, мешканці продовжують засмічувати кладовище, на якому знайшли спочинок їх рідні,



На сайті ОТГ йдеться, що селя­ни, які на­во­дять «ма­ра­фет» на могилках, ви­ки­да­ють плас­ти­ко­ві кві­ти та пляш­ки, бан­ки з фар­би, су­ху тра­ву та гіл­ля, бур’ян, старі хрести та навіть бетонні пам’ятники.



До мешканців села звертаються з прохання викидати сміття на цвинтарі лише у спеціально визначених місцях, аби не перетворювати сільське кладовище на звалище.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом липня з кладовища села Гірка Полонка вивезли 12 тонн сміття.Як свідчать факти, мешканці продовжують засмічувати кладовище, на якому знайшли спочинок їх рідні, повідомляє Гіркополонківська громада.На сайті ОТГ йдеться, що селя­ни, які на­во­дять «ма­ра­фет» на могилках, ви­ки­да­ють плас­ти­ко­ві кві­ти та пляш­ки, бан­ки з фар­би, су­ху тра­ву та гіл­ля, бур’ян, старі хрести та навіть бетонні пам’ятники.До мешканців села звертаються з прохання викидати сміття на цвинтарі лише у спеціально визначених місцях, аби не перетворювати сільське кладовище на звалище.

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