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Чотирьом родинам з Волині, в яких згорів будинок, виділили гроші на ремонт

Чотирьом родинам з Волині, в яких згорів будинок, виділили гроші на ремонт
Чотирьом родинам погорільців з селища Благодатне Іваничівського району виділили гроші.

Про це Суспільному розповів селищний голова Олександр Топорівський.

Рішення про виділення матеріальної допомоги погорільцям ухвалили місцеві депутати на останній сесії. Кожна з родин отримає по 6 тисяч гривень. Також матеріальну допомогу виділять з бюджету Нововолинська - по 10 тисяч гривень.

У будинку на 4 квартири проживали десятеро людей. Зі слів жительки згорілого гуртожитку Мар'яни Козел, цих коштів не вистачить на відновлення житла.

"Ті кошти, що міська рада виділила, то вони вже прийшли. Нам вистачить двоє дверей купити в кімнату, а у нас все згоріло", - каже жінка.

Нагадаємо, що пожежа трапилася 5 липня, вогонь знищив другий поверх будівлі барачного типу на вулиці Пушкіна у селищі Благодатне, перший поверх був залитий водою. Вогонь знищив покрівлю на площі 90 метрів квадратних. Тоді погорільці, не чекаючи допомоги, почали самотужки відбудовувати будівлю. Наразі відновлення гуртожитку ще триває.

Чотирьом родинам з Волині, в яких згорів будинок, виділили гроші на ремонт
Чотирьом родинам з Волині, в яких згорів будинок, виділили гроші на ремонт
Чотирьом родинам з Волині, в яких згорів будинок, виділили гроші на ремонт

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Теги: Благодатне, пожежа, гроші
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