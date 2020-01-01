У Ківерцях біля озера влаштували толоку. ФОТО





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В акції взяли участь представники міської ради та активні мешканці громади. Залучили спецтехніку Ківерцівського МВУЖКГ.



"Дякуємо небайдужим мешканцям громади за співпрацю щодо облаштування та наведення благоустрою на даній водоймі", - йдеться у повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні на озері Молодіжне відбулася спільна толока прибережної зони.Про це повідомляють на сайті Ківерцівської громади.В акції взяли участь представники міської ради та активні мешканці громади. Залучили спецтехніку Ківерцівського МВУЖКГ."Дякуємо небайдужим мешканцям громади за співпрацю щодо облаштування та наведення благоустрою на даній водоймі", - йдеться у повідомленні.

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