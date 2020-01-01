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У Ківерцях біля озера влаштували толоку. ФОТО

У Ківерцях біля озера влаштували толоку. ФОТО
Сьогодні на озері Молодіжне відбулася спільна толока прибережної зони.

Про це повідомляють на сайті Ківерцівської громади.

В акції взяли участь представники міської ради та активні мешканці громади. Залучили спецтехніку Ківерцівського МВУЖКГ.

"Дякуємо небайдужим мешканцям громади за співпрацю щодо облаштування та наведення благоустрою на даній водоймі", - йдеться у повідомленні.

У Ківерцях біля озера влаштували толоку. ФОТО
У Ківерцях біля озера влаштували толоку. ФОТО
У Ківерцях біля озера влаштували толоку. ФОТО
У Ківерцях біля озера влаштували толоку. ФОТО



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Теги: Ківерці, толока, озеро Молодіжне
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