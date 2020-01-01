У Ківерцях біля озера влаштували толоку. ФОТО
Сьогодні, 19:28
Сьогодні на озері Молодіжне відбулася спільна толока прибережної зони.
Про це повідомляють на сайті Ківерцівської громади.
В акції взяли участь представники міської ради та активні мешканці громади. Залучили спецтехніку Ківерцівського МВУЖКГ.
"Дякуємо небайдужим мешканцям громади за співпрацю щодо облаштування та наведення благоустрою на даній водоймі", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють на сайті Ківерцівської громади.
В акції взяли участь представники міської ради та активні мешканці громади. Залучили спецтехніку Ківерцівського МВУЖКГ.
"Дякуємо небайдужим мешканцям громади за співпрацю щодо облаштування та наведення благоустрою на даній водоймі", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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