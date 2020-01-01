У районі на Волині зареєстрували випадок отруєння грибами





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Потерпілий пов’язує захворювання із вживанням в їжу відварених та підсмажених підберезовиків, сироїжок. Повідомляють, хвороба протікала у важкій формі, після проведеного лікування потерпілий виписаний додому у задовільному стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В липні у Волинській області зареєстрували один випадок отруєння грибами в Ратнівському районі, а також одну підозру на отруєння в Ковельському районі.Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України.Потерпілий пов’язує захворювання із вживанням в їжу відварених та підсмажених підберезовиків, сироїжок. Повідомляють, хвороба протікала у важкій формі, після проведеного лікування потерпілий виписаний додому у задовільному стані.

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