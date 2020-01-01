У Києві посилили заходи безпеки після захоплення терористом автобуса у Луцьку

захоплення автобуса із заручниками у Луцьку.



Про це



Як зазначив начальник київського міського та обласного управління СБУ полковник Олег Головаш, відбувається постійна координація між Службою, колегами з інших правоохоронних органів і місцевою владою.



«Звісно, ми звертаємо особливу увагу на безпекову ситуацію в столичному регіоні незалежно від заяв будь-яких політичних сил чи представників місцевої влади. Адже саме в Києві розташовано багато стратегічних об’єктів. Тож посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів. Відбувається конструктивна співпраця», - зазначив він.



Як повідомив Олег Головаш, після подій у Луцьку, коли 21 липня озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із людьми, Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений «жовтий» рівень терористичних загроз у регіоні, відповідно до «Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 92.



Крім того, вирішили запровадити посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону.



Основні зусилля зосередили на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України вживає всі необхідні заходи для збереження спокою та порядку як у Києві, так і в інших регіонах країни післяПро це повідомляє пресслужба СБУ.Як зазначив начальник київського міського та обласного управління СБУ полковник, відбувається постійна координація між Службою, колегами з інших правоохоронних органів і місцевою владою.«Звісно, ми звертаємо особливу увагу на безпекову ситуацію в столичному регіоні незалежно від заяв будь-яких політичних сил чи представників місцевої влади. Адже саме в Києві розташовано багато стратегічних об’єктів. Тож посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів. Відбувається конструктивна співпраця», - зазначив він.Як повідомив Олег Головаш, після подій у Луцьку, коли 21 липня, Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений «жовтий» рівень терористичних загроз у регіоні, відповідно до «Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 92.Крім того, вирішили запровадити посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону.Основні зусилля зосередили на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань.

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