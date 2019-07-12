Випускниця луцької школи склала ЗНО з математики на 200 балів. ВІДЕО

Ірина Левкович.



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Випускниця луцької гімназії № 14 розповіла, хвилювалася на тесті, бо через карантин підготовка була іншою. Каже: завдання цього року не були складними. "Було дуже страшно йти, адже ми були позбавлені пробного ЗНО"", - каже дівчина.



До ЗНО Ірина почала готуватися ще минулого літа. Щодня розв'язувала тести минулих років.



"Я поставила собі планку, я вирішила, що для мене буде добрим результатом, якщо я напишу більше, ніж на 195 балів".



Під час складання тестів з інших предметів дівчина теж показала гарні результати. ЗНО з біології написала на 199 балів. За українську мову – 198 балів.



Ірина Левкович — неодноразова учасниця і переможниця Всеукраїнських олімпіад. Зі слів дівчини, у майбутньому мріє стати біотехнологом. Вищу освіту планує здобувати закордоном.



Наразі ще невідомі результати з географії та хімії, - розповіла завідувачка центру ЗНО на Волині Алла Корнейко. З її слів, загалом в області по одному учаснику з найкращим результатом з фізики, біології та математики, по двоє з історії і англійської мови.



Нагадаємо, сьогодні 24 липня луцькі школярі отримали відзнаки. Зі 130 медалістів, 104 отримали золоті відзнаки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В області семеро учасників склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів. Єдиною, хто правильно відповіла на усі запитання з математики серед волинян, стала лучанкаПро це пише "Суспільне".Випускниця луцької гімназії № 14 розповіла, хвилювалася на тесті, бо через карантин підготовка була іншою. Каже: завдання цього року не були складними. "Було дуже страшно йти, адже ми були позбавлені пробного ЗНО"", - каже дівчина.До ЗНО Ірина почала готуватися ще минулого літа. Щодня розв'язувала тести минулих років."Я поставила собі планку, я вирішила, що для мене буде добрим результатом, якщо я напишу більше, ніж на 195 балів".Під час складання тестів з інших предметів дівчина теж показала гарні результати. ЗНО з біології написала на 199 балів. За українську мову – 198 балів.Ірина Левкович — неодноразова учасниця і переможниця Всеукраїнських олімпіад. Зі слів дівчини, у майбутньому мріє стати біотехнологом. Вищу освіту планує здобувати закордоном.Наразі ще невідомі результати з географії та хімії, - розповіла завідувачка центру ЗНО на Волині. З її слів, загалом в області по одному учаснику з найкращим результатом з фізики, біології та математики, по двоє з історії і англійської мови.Нагадаємо, сьогодні 24 липня луцькі школярі отримали відзнаки. Зі 130 медалістів, 104 отримали золоті відзнаки.

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