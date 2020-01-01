вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 25 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 25 липня
У Волинській області у суботу, 25 липня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. У другій половині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 23-28º.

У Луцьку завтра, 25 липня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 26-28º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 25 липня
Сьогодні, 20:00
У Ківерцях біля озера влаштували толоку. ФОТО
Сьогодні, 19:28
Пластикові квіти, старі хрести: з кладовища поблизу Луцька вивезли 12 тонн сміття. ФОТО
Сьогодні, 19:00
На Соборності у Луцьку – аварія: зіткнулися два авто. ФОТО
Сьогодні, 18:55
Випускниця луцької школи склала ЗНО з математики на 200 балів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:32
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 24 липня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 24 липня
23 липень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 23 липня Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 23 липня
22 липень, 20:07
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 липня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 липня
21 липень, 20:05
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 21 липня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 21 липня
20 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 25 липня
Сьогодні, 20:00
 0
У Ківерцях біля озера влаштували толоку. ФОТО
Сьогодні, 19:28
 0
Пластикові квіти, старі хрести: з кладовища поблизу Луцька вивезли 12 тонн сміття. ФОТО
Сьогодні, 19:00
 0
На Соборності у Луцьку – аварія: зіткнулися два авто. ФОТО
Сьогодні, 18:55
 0
Випускниця луцької школи склала ЗНО з математики на 200 балів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8