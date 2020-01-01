Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 25 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у суботу, 25 липня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. У другій половині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 23-28º.
У Луцьку завтра, 25 липня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 26-28º.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 23-28º.
У Луцьку завтра, 25 липня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 26-28º.
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