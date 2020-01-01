«Волинь» розгромно програла і «вилетіла» з трійки лідерів





Номінальні господарі поля відкрили рахунок вже на 3-й хвилині, коли Семенюк з лінії воротарського замкнув навісну передачу Кухарука, - повідомляє



Незабаром «хрестоносці» могли зрівняти результат, але удару Хагназарі з-за меж штрафного трохи не вистачило точності. А футболісти з Волочиська реалізували і другу свою гольову можливість: Микола Когут метрів з двадцяти пробив точно в кут. Під кінець першого тайму рахунок ледь не став розгромним, але Кухарук з хорошої позиції пробив вище цілі.



У другій половині зустрічі у «хрестоносців» зовсім не клеїлися атакуючі дії, в той час як атаки підопічних Олександра Чижевського, навпаки, виглядали досить перспективно. Крапку в матчі поставив Черненко, який завдав точного удару з правого кута штрафного «Волині».



3: 0 - «Агробізнес» піднявся в турнірній таблиці на третє місце, обійшовши при цьому своїх сьогоднішніх суперників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поєдинку 26-го туру Першої ліги України «Агробізнес» обіграв «Волинь» з рахунком 3: 0.Номінальні господарі поля відкрили рахунок вже на 3-й хвилині, коли Семенюк з лінії воротарського замкнув навісну передачу Кухарука, - повідомляє Sport.ua. Незабаром «хрестоносці» могли зрівняти результат, але удару Хагназарі з-за меж штрафного трохи не вистачило точності. А футболісти з Волочиська реалізували і другу свою гольову можливість: Микола Когут метрів з двадцяти пробив точно в кут. Під кінець першого тайму рахунок ледь не став розгромним, але Кухарук з хорошої позиції пробив вище цілі.У другій половині зустрічі у «хрестоносців» зовсім не клеїлися атакуючі дії, в той час як атаки підопічних Олександра Чижевського, навпаки, виглядали досить перспективно. Крапку в матчі поставив Черненко, який завдав точного удару з правого кута штрафного «Волині».3: 0 - «Агробізнес» піднявся в турнірній таблиці на третє місце, обійшовши при цьому своїх сьогоднішніх суперників.

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