На Волині заблукалим грибникам допомагали вибратися з лісу

На Волині рятувальники спільно з лісівниками допомогли заблукалим грибникам вибратися з лісу.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.24 липня три рятувальники 21-о Державного пожежно-рятувального поста селища Голоби на чолі з начальником поста, разом з помічником лісничого, лісниками та єгерем Голобського лісництва здійснили пошук 4-х людей, які заблукали в лісі між селами Вівчицьк-Партизани-Діброва Ковельського району.Повідомлення диспетчеру служби "101" надійшло о 13:15. На збори учасники пошукової групи витратили 10 хвилин і вирушили в ліс, одночасно дзвонили до заблукалих людей та допомагали ї зорієнтуватися. Грибників знайли о 14:40.