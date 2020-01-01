На Волині заблукалим грибникам допомагали вибратися з лісу
Сьогодні, 21:56
На Волині рятувальники спільно з лісівниками допомогли заблукалим грибникам вибратися з лісу.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.
24 липня три рятувальники 21-о Державного пожежно-рятувального поста селища Голоби на чолі з начальником поста Петром Бедешко, разом з помічником лісничого Сергієм Ткачуком, лісниками та єгерем Голобського лісництва здійснили пошук 4-х людей, які заблукали в лісі між селами Вівчицьк-Партизани-Діброва Ковельського району.
Повідомлення диспетчеру служби "101" надійшло о 13:15. На збори учасники пошукової групи витратили 10 хвилин і вирушили в ліс, одночасно дзвонили до заблукалих людей та допомагали ї зорієнтуватися. Грибників знайли о 14:40.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.
24 липня три рятувальники 21-о Державного пожежно-рятувального поста селища Голоби на чолі з начальником поста Петром Бедешко, разом з помічником лісничого Сергієм Ткачуком, лісниками та єгерем Голобського лісництва здійснили пошук 4-х людей, які заблукали в лісі між селами Вівчицьк-Партизани-Діброва Ковельського району.
Повідомлення диспетчеру служби "101" надійшло о 13:15. На збори учасники пошукової групи витратили 10 хвилин і вирушили в ліс, одночасно дзвонили до заблукалих людей та допомагали ї зорієнтуватися. Грибників знайли о 14:40.
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