Шахраї ошукали волинянина майже на 3 тисячі гривень
Сьогодні, 22:21
Інтернет-шахраї видурили у волинянина майже 3000 гривень за неіснуючу автозапчастину.
Про це повідомляє "Волинь-нова".
У халепу втрапив із власного розуму 30-річний уродженець села Колодеже Горохівського району
Чоловік вирішив купити обновку для свого автомобіля і знайшов здешевлену кришку до багажника в приватних сайтівських оголошеннях. За неї перерахував 2988 гривень, а віз, як мовиться, і нині там.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області вже вкотре застерігають жителів району від спілкування з незнайомими на сумнівних сайтах.
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Про це повідомляє "Волинь-нова".
У халепу втрапив із власного розуму 30-річний уродженець села Колодеже Горохівського району
Чоловік вирішив купити обновку для свого автомобіля і знайшов здешевлену кришку до багажника в приватних сайтівських оголошеннях. За неї перерахував 2988 гривень, а віз, як мовиться, і нині там.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області вже вкотре застерігають жителів району від спілкування з незнайомими на сумнівних сайтах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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