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Шахраї ошукали волинянина майже на 3 тисячі гривень

Шахраї ошукали волинянина майже на 3 тисячі гривень
Інтернет-шахраї видурили у волинянина майже 3000 гривень за неіснуючу автозапчастину.

Про це повідомляє "Волинь-нова".


У халепу втрапив із власного розуму 30-річний уродженець села Колодеже Горохівського району

Чоловік вирішив купити обновку для свого автомобіля і знайшов здешевлену кришку до багажника в приватних сайтівських оголошеннях. За неї перерахував 2988 гривень, а віз, як мовиться, і нині там.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області вже вкотре застерігають жителів району від спілкування з незнайомими на сумнівних сайтах.

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Теги: Волинь
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