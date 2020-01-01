Шахраї ошукали волинянина майже на 3 тисячі гривень





Про це повідомляє



У халепу втрапив із власного розуму 30-річний уродженець села Колодеже Горохівського району



Чоловік вирішив купити обновку для свого автомобіля і знайшов здешевлену кришку до багажника в приватних сайтівських оголошеннях. За неї перерахував 2988 гривень, а віз, як мовиться, і нині там.



Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області вже вкотре застерігають жителів району від спілкування з незнайомими на сумнівних сайтах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інтернет-шахраї видурили у волинянина майже 3000 гривень за неіснуючу автозапчастину.Про це повідомляє "Волинь-нова".

У халепу втрапив із власного розуму 30-річний уродженець села Колодеже Горохівського районуЧоловік вирішив купити обновку для свого автомобіля і знайшов здешевлену кришку до багажника в приватних сайтівських оголошеннях. За неї перерахував 2988 гривень, а віз, як мовиться, і нині там.Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області вже вкотре застерігають жителів району від спілкування з незнайомими на сумнівних сайтах.

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