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В Україні від виборців не вимагатимуть «прописки»

В Україні від виборців не вимагатимуть «прописки»
Центральна виборча комісія на засіданні 24 липня ухвалила рішення про спрощення процедури зміни виборчої адреси.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на повідомлення ЦВК.

Зокрема, на засіданні комісія ухвалила три акти - у вказаних документах виключено вимогу щодо документального підтвердження фактичного місця проживання виборця.

"У відповідній заяві необхідно лише вказати адресу житла, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою", - пояснили у ЦВК.

Як повідомлялося, в Україні запустили онлайн-сервіс для зміни виборчої адреси. Змінити місце голосування можна до 9 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.


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Теги: вибори, зміни
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