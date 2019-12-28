На Кіровогорадщині на посту застрелилась працівниця колонії





Дівчина 1993 року народження застрелилася з автомата на вишці спостереження. Дівчина вчинила самогубство за дві години до кінця зміни, - пише



Про це повідомляє «Утренний город», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. Дівчина 1993 року народження застрелилася з автомата на вишці спостереження.



Працівниця заступила на зміну 23 липня о 8 ранку. За дві години до кінця зміни, о шостій ранку наступного дня, дівчина вкоротила собі віку. У прокуратурі області інформацію підтвердили.



«Факт події підтверджуємо. На місці працює слідчо-оперативна група. Нині з’ясовуються обставини та причини події», - повідомили у прокуратурі області.

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