На Кіровогорадщині на посту застрелилась працівниця колонії
Сьогодні, 06:17
На Кіровоградщині в Петрівській виправній колонії 24 липня застрелилася на посту працівниця колонії.
Дівчина 1993 року народження застрелилася з автомата на вишці спостереження. Дівчина вчинила самогубство за дві години до кінця зміни, - пише УНІАН.
Про це повідомляє «Утренний город», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. Дівчина 1993 року народження застрелилася з автомата на вишці спостереження.
Працівниця заступила на зміну 23 липня о 8 ранку. За дві години до кінця зміни, о шостій ранку наступного дня, дівчина вкоротила собі віку. У прокуратурі області інформацію підтвердили.
«Факт події підтверджуємо. На місці працює слідчо-оперативна група. Нині з’ясовуються обставини та причини події», - повідомили у прокуратурі області.
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Дівчина 1993 року народження застрелилася з автомата на вишці спостереження. Дівчина вчинила самогубство за дві години до кінця зміни, - пише УНІАН.
Про це повідомляє «Утренний город», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. Дівчина 1993 року народження застрелилася з автомата на вишці спостереження.
Працівниця заступила на зміну 23 липня о 8 ранку. За дві години до кінця зміни, о шостій ранку наступного дня, дівчина вкоротила собі віку. У прокуратурі області інформацію підтвердили.
«Факт події підтверджуємо. На місці працює слідчо-оперативна група. Нині з’ясовуються обставини та причини події», - повідомили у прокуратурі області.
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