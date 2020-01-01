У волинському місті 6 підприємців порушували протиепідемічні вимоги
24 липень, 23:12
У Володимирі-Волинському перевірили заклади міста на дотримання протиепідемічних вимог.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Спеціалісти управління Держпродспоживслужби проводили моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог з 16 по 23 липня.
Зокрема, обстежили 13 магазинів торгівлі непродовольчими товарами, 26 продовольчих магазинів, 5 закладів громадського харчування, 5 перукарень, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:
не здійснювалися записи температурного скринінгу працівників;
працівники та відвідувачі перебували у закладах без медичної маски або респіратора;
не дотримання протиепідемічних вимог при використанні корзинок для покупок;
на вході до закладу не облаштоване місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками;
не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;
не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі:
недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування.
У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. На 6 фізичних осіб-підприємців складено протоколи про адміністративне правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Спеціалісти управління Держпродспоживслужби проводили моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог з 16 по 23 липня.
Зокрема, обстежили 13 магазинів торгівлі непродовольчими товарами, 26 продовольчих магазинів, 5 закладів громадського харчування, 5 перукарень, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:
не здійснювалися записи температурного скринінгу працівників;
працівники та відвідувачі перебували у закладах без медичної маски або респіратора;
не дотримання протиепідемічних вимог при використанні корзинок для покупок;
на вході до закладу не облаштоване місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками;
не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;
не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі:
недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування.
У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. На 6 фізичних осіб-підприємців складено протоколи про адміністративне правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
25 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні від виборців не вимагатимуть «прописки»
24 липень, 23:34
У волинському місті 6 підприємців порушували протиепідемічні вимоги
24 липень, 23:12
Шахраї ошукали волинянина майже на 3 тисячі гривень
24 липень, 22:21
На Волині заблукалим грибникам допомагали вибратися з лісу
24 липень, 21:56