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У волинському місті 6 підприємців порушували протиепідемічні вимоги

У волинському місті 6 підприємців порушували протиепідемічні вимоги
У Володимирі-Волинському перевірили заклади міста на дотримання протиепідемічних вимог.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Спеціалісти управління Держпродспоживслужби проводили моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог з 16 по 23 липня.

Зокрема, обстежили 13 магазинів торгівлі непродовольчими товарами, 26 продовольчих магазинів, 5 закладів громадського харчування, 5 перукарень, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:

не здійснювалися записи температурного скринінгу працівників;
працівники та відвідувачі перебували у закладах без медичної маски або респіратора;

не дотримання протиепідемічних вимог при використанні корзинок для покупок;

на вході до закладу не облаштоване місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками;

не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі:

недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування.

У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. На 6 фізичних осіб-підприємців складено протоколи про адміністративне правопорушення.

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Теги: Володимир-Волинський, карантин
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