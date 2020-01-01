У волинському місті 6 підприємців порушували протиепідемічні вимоги

У Володимирі-Волинському перевірили заклади міста на дотримання протиепідемічних вимог.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Спеціалісти управління Держпродспоживслужби проводили моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог з 16 по 23 липня.Зокрема, обстежили 13 магазинів торгівлі непродовольчими товарами, 26 продовольчих магазинів, 5 закладів громадського харчування, 5 перукарень, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:не здійснювалися записи температурного скринінгу працівників;працівники та відвідувачі перебували у закладах без медичної маски або респіратора;не дотримання протиепідемічних вимог при використанні корзинок для покупок;на вході до закладу не облаштоване місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками;не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі:недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування.У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. На 6 фізичних осіб-підприємців складено протоколи про адміністративне правопорушення.