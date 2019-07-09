На Херсонщині чоловік утримував у трудовому рабстві 13 людей





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"Житель Скадовського району незаконно утримував на території свого домоволодіння 13 заробітчан з центральних та західних областей України. Людей примушували по 15 годин безоплатно працювати на полях місцевих фермерів. Поліцейські провели спецоперацію по звільненню бранців і нині вони на свободі", - сказано у повідомленні.



Зазначається, що інформація про незаконне утримання людей на території домоволодіння 30-річного жителя одного з сіл Скадовського району надійшла в поліцію від двох заробітчан. Вони пояснили, що їх примушували працювати на полях і роботу не оплачували. Чоловікам вдалося втекти і вони одразу звернулися в поліцію.



Встановлено, що у так званому "трудовому таборі" перебувало 13 людей віком від 19 до 53-х років, серед них дві жінки. Власник домоволодіння називав себе бригадиром і здавав своїх бранців в оренду місцевим фермерам.



Повідомляється, що люди працювали на полях під пекучим сонцем з 05:00 ранку і до сутінків. Зі слів робітників, господар психологічно тиснув на них і постійно залякував. Гроші за роботу обіцяв виплатити наприкінці літнього сезону. Мешкали всі 13 людей у сараї в антисанітарних умовах.



"Поліцейські встановили, що 30-річний вербувальник шукав безоплатну робочу силу серед соціально незахищених категорій населення переважно у Кіровоградській та Закарпатській областях. Обіцяв достойну зарплатню, безкоштовне проживання та харчування. Коли ж люди потрапляли на місце, на них здійснювали психологічний тиск та примушували до важкої праці. Гроші за польові роботи бранців вербувальник забирав собі. При цьому самі заробітчани працювали лише за спальне місце та їжу", - розповіли в поліції.



Нині відкрите кримінальне провадження за ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.149 (Торгівля людьми) КК України. Тривають слідчі дії. Звільненим громадянам надається медична та психологічна допомога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Херсонщині викрили чоловіка, який у трудовому рабстві утримував 13 осіб віком від 19 до 53 років.Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Херсонській області."Житель Скадовського району незаконно утримував на території свого домоволодіння 13 заробітчан з центральних та західних областей України. Людей примушували по 15 годин безоплатно працювати на полях місцевих фермерів. Поліцейські провели спецоперацію по звільненню бранців і нині вони на свободі", - сказано у повідомленні.Зазначається, що інформація про незаконне утримання людей на території домоволодіння 30-річного жителя одного з сіл Скадовського району надійшла в поліцію від двох заробітчан. Вони пояснили, що їх примушували працювати на полях і роботу не оплачували. Чоловікам вдалося втекти і вони одразу звернулися в поліцію.Встановлено, що у так званому "трудовому таборі" перебувало 13 людей віком від 19 до 53-х років, серед них дві жінки. Власник домоволодіння називав себе бригадиром і здавав своїх бранців в оренду місцевим фермерам.Повідомляється, що люди працювали на полях під пекучим сонцем з 05:00 ранку і до сутінків. Зі слів робітників, господар психологічно тиснув на них і постійно залякував. Гроші за роботу обіцяв виплатити наприкінці літнього сезону. Мешкали всі 13 людей у сараї в антисанітарних умовах."Поліцейські встановили, що 30-річний вербувальник шукав безоплатну робочу силу серед соціально незахищених категорій населення переважно у Кіровоградській та Закарпатській областях. Обіцяв достойну зарплатню, безкоштовне проживання та харчування. Коли ж люди потрапляли на місце, на них здійснювали психологічний тиск та примушували до важкої праці. Гроші за польові роботи бранців вербувальник забирав собі. При цьому самі заробітчани працювали лише за спальне місце та їжу", - розповіли в поліції.Нині відкрите кримінальне провадження за ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.149 (Торгівля людьми) КК України. Тривають слідчі дії. Звільненим громадянам надається медична та психологічна допомога.

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