У Володимирі-Волинському День міста відбудеться онлайн. ПРОГРАМА
Сьогодні, 05:18
Цьогоріч День Володимира-Волинського відбудеться у онлайн- та телеформаті, оскільки продовжує діяти заборона на масові заходи у зв’язку із продовженням карантину.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волиснької міської ради.
26 липня у ефірі АТМ “Володимир” та на фейсбук-сторінках "Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста", "День міста Володимира-Волинського" від ранку триватиме святкова програма.
Заходи, які відбуватимуться онлайн:
Вітання міського голови;
Вітання міст-партнерів, відомих уродженців міста;
Музичні вітання від відомих артистів та кращих колективів міста;
Телевізійна програма “Легенди древнього Володимира” від театру-студії “Різнобарв’я”:
Конкурс-челенджер “Привітай рідне місто”;
Театральне дефіле від театру-студії “Різнобарв’я”;
Онлайн-екскурсія вулицями міста;
Вшанування “золотих” подружніх пар.
Атракції у культурно-мистецькому центрі, які можна відвідати:
Ювілейна виставка робіт світового рекордсмена Анатолія Бойка;
Виставка дитячих робіт “З любов’ю у серці до рідного міста”;
Виставка фоторобіт “Крізь призму почуттів”, фотосушка;
Виставка робіт учасників 22 міжнародного пленеру художників “Колорит”;
Екскурсії містом (починаються біля КМЦ о 13:00 та о 15:00).
Атракції на площі Героїв:
Арт-галерея під відкритим небом (площа Героїв – вул. Ковельська);
Музичні вітання від оркестру духових інструментів “Арсен” (о 17:00).
Атракції у парку “Слов’янський”:
Арт-перформанс “Князівські шати”;
Пленер для “нехудожників” від арт-студії “Фіглі-міглі” (біля джерела, для дітей – о 14:00, для дорослих – о 16:00);
Вулична газета з миттєвою фотографією та програмою заходів до Дня міста;
Кування монет, сувенірна продукція від ДІКЗ “Стародавній Володимир”.
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Про це йдеться на сайті Володимир-Волиснької міської ради.
26 липня у ефірі АТМ “Володимир” та на фейсбук-сторінках "Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста", "День міста Володимира-Волинського" від ранку триватиме святкова програма.
Заходи, які відбуватимуться онлайн:
Вітання міського голови;
Вітання міст-партнерів, відомих уродженців міста;
Музичні вітання від відомих артистів та кращих колективів міста;
Телевізійна програма “Легенди древнього Володимира” від театру-студії “Різнобарв’я”:
Конкурс-челенджер “Привітай рідне місто”;
Театральне дефіле від театру-студії “Різнобарв’я”;
Онлайн-екскурсія вулицями міста;
Вшанування “золотих” подружніх пар.
Атракції у культурно-мистецькому центрі, які можна відвідати:
Ювілейна виставка робіт світового рекордсмена Анатолія Бойка;
Виставка дитячих робіт “З любов’ю у серці до рідного міста”;
Виставка фоторобіт “Крізь призму почуттів”, фотосушка;
Виставка робіт учасників 22 міжнародного пленеру художників “Колорит”;
Екскурсії містом (починаються біля КМЦ о 13:00 та о 15:00).
Атракції на площі Героїв:
Арт-галерея під відкритим небом (площа Героїв – вул. Ковельська);
Музичні вітання від оркестру духових інструментів “Арсен” (о 17:00).
Атракції у парку “Слов’янський”:
Арт-перформанс “Князівські шати”;
Пленер для “нехудожників” від арт-студії “Фіглі-міглі” (біля джерела, для дітей – о 14:00, для дорослих – о 16:00);
Вулична газета з миттєвою фотографією та програмою заходів до Дня міста;
Кування монет, сувенірна продукція від ДІКЗ “Стародавній Володимир”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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