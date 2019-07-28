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У Володимирі-Волинському День міста відбудеться онлайн. ПРОГРАМА

У Володимирі-Волинському День міста відбудеться онлайн. ПРОГРАМА
Цьогоріч День Володимира-Волинського відбудеться у онлайн- та телеформаті, оскільки продовжує діяти заборона на масові заходи у зв’язку із продовженням карантину.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волиснької міської ради.

26 липня у ефірі АТМ “Володимир” та на фейсбук-сторінках "Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста", "День міста Володимира-Волинського" від ранку триватиме святкова програма.

Заходи, які відбуватимуться онлайн:

Вітання міського голови;
Вітання міст-партнерів, відомих уродженців міста;
Музичні вітання від відомих артистів та кращих колективів міста;
Телевізійна програма “Легенди древнього Володимира” від театру-студії “Різнобарв’я”:
Конкурс-челенджер “Привітай рідне місто”;
Театральне дефіле від театру-студії “Різнобарв’я”;
Онлайн-екскурсія вулицями міста;
Вшанування “золотих” подружніх пар.

Атракції у культурно-мистецькому центрі, які можна відвідати:

Ювілейна виставка робіт світового рекордсмена Анатолія Бойка;
Виставка дитячих робіт “З любов’ю у серці до рідного міста”;
Виставка фоторобіт “Крізь призму почуттів”, фотосушка;
Виставка робіт учасників 22 міжнародного пленеру художників “Колорит”;
Екскурсії містом (починаються біля КМЦ о 13:00 та о 15:00).

Атракції на площі Героїв:

Арт-галерея під відкритим небом (площа Героїв – вул. Ковельська);
Музичні вітання від оркестру духових інструментів “Арсен” (о 17:00).

Атракції у парку “Слов’янський”:

Арт-перформанс “Князівські шати”;
Пленер для “нехудожників” від арт-студії “Фіглі-міглі” (біля джерела, для дітей – о 14:00, для дорослих – о 16:00);
Вулична газета з миттєвою фотографією та програмою заходів до Дня міста;
Кування монет, сувенірна продукція від ДІКЗ “Стародавній Володимир”.

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Теги: Володимир-Волинський, День міста
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