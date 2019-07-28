У Володимирі-Волинському День міста відудеться онлайн. ПРОГРАМА

Цьогоріч День Володимира-Волинського відбудеться у онлайн- та телеформаті, оскільки продовжує діяти заборона на масові заходи у зв’язку із продовженням карантину.Про це йдеться на сайті Володимир-Волиснької міської ради.26 липня у ефірі АТМ “Володимир” та на фейсбук-сторінках "Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста", "День міста Володимира-Волинського" від ранку триватиме святкова програма.Вітання міського голови;Вітання міст-партнерів, відомих уродженців міста;Музичні вітання від відомих артистів та кращих колективів міста;Телевізійна програма “Легенди древнього Володимира” від театру-студії “Різнобарв’я”:Конкурс-челенджер “Привітай рідне місто”;Театральне дефіле від театру-студії “Різнобарв’я”;Онлайн-екскурсія вулицями міста;Вшанування “золотих” подружніх пар.Ювілейна виставка робіт світового рекордсмена Анатолія Бойка;Виставка дитячих робіт “З любов’ю у серці до рідного міста”;Виставка фоторобіт “Крізь призму почуттів”, фотосушка;Виставка робіт учасників 22 міжнародного пленеру художників “Колорит”;Екскурсії містом (починаються біля КМЦ о 13:00 та о 15:00).Арт-галерея під відкритим небом (площа Героїв – вул. Ковельська);Музичні вітання від оркестру духових інструментів “Арсен” (о 17:00).Арт-перформанс “Князівські шати”;Пленер для “нехудожників” від арт-студії “Фіглі-міглі” (біля джерела, для дітей – о 14:00, для дорослих – о 16:00);Вулична газета з миттєвою фотографією та програмою заходів до Дня міста;Кування монет, сувенірна продукція від ДІКЗ “Стародавній Володимир”.