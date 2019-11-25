Причиною міг бути самогонний апарат: подробиці смертельної пожежі в центрі Луцька. ФОТО





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Під час пожежі у житловому будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 29 загинула 62-річна жінка.



Зі слів рятувальників, які працювали на місці надзвичайної події, загорання трапилось на четвертому поверсі старої будівлі - фактично під самісіньким дахом будинку.





«Вогонь міг поширитися від самогонного апарату, так як «найгарячіша точка» пожежі була саме в тому місці, де він знаходився», - зазначив один із рятувальників, який брав участь у ліквідації загорання.



На жаль, внаслідок пожежі загинула жінка.



Зі слів очевидця інциденту Богдана Климчука, лучанку винесли із палаючого приміщення на руках ще живою. Однак, як повідомили працівники екстреної медичної допомоги на місці події, у кареті швидкої жінка померла.



Як розповів один із працівників поліції, відомо, що загиблій лучанці - 62 роки. Її звали Валентина. Вони мешкала у квартирі сама.



«Коли все почалося, мама мені подзвонила. Сказала: «Горю!». Я негайно приїхав до матері, але було вже пізно – вона дуже обгоріла та надихалась чадним газом. Її винесли ледь живою», - не стримуючи сліз, розповів син загиблої пані Валентини.



За станом на 00:30 на місці працювали поліцейські, працівники газової служби, а також рятувальники та медики. Пожежу вдалося ліквідувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Причиною пожежі у Луцьку, під час якої загинула господиня квартири, міг стати самогонний апарат.Про це повідомляє ІА Волинські новини. Під час пожежі у житловому будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 29 загинула 62-річна жінка.Зі слів рятувальників, які працювали на місці надзвичайної події, загорання трапилось на четвертому поверсі старої будівлі - фактично під самісіньким дахом будинку.«Вогонь міг поширитися від самогонного апарату, так як «найгарячіша точка» пожежі була саме в тому місці, де він знаходився», - зазначив один із рятувальників, який брав участь у ліквідації загорання.На жаль, внаслідок пожежі загинула жінка.Зі слів очевидця інциденту, лучанку винесли із палаючого приміщення на руках ще живою. Однак, як повідомили працівники екстреної медичної допомоги на місці події, у кареті швидкої жінка померла.Як розповів один із працівників поліції, відомо, що загиблій лучанці - 62 роки. Її звали Валентина. Вони мешкала у квартирі сама.«Коли все почалося, мама мені подзвонила. Сказала: «Горю!». Я негайно приїхав до матері, але було вже пізно – вона дуже обгоріла та надихалась чадним газом. Її винесли ледь живою», - не стримуючи сліз, розповів син загиблої пані Валентини.За станом на 00:30 на місці працювали поліцейські, працівники газової служби, а також рятувальники та медики. Пожежу вдалося ліквідувати.

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