У Луцьку від алкогольного отруєння рятували підлітка
Сьогодні, 09:38
У Луцьку на вулиці П'ятницька Гірка муніципали виявили компанію неповнолітніх, серед яких одному хлопцю стало зле.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.
Під час надання першої медичної допомоги встановили, що підліток перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.
На місце події відразу викликали карету швидкої допомоги, що забрала підлітка з попереднім діагнозом "алкогольна інтоксикація".
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.
Під час надання першої медичної допомоги встановили, що підліток перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.
На місце події відразу викликали карету швидкої допомоги, що забрала підлітка з попереднім діагнозом "алкогольна інтоксикація".
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