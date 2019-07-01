У Луцьку від алкогольного отруєння рятували підлітка





Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.



Під час надання першої медичної допомоги встановили, що підліток перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.



На місце події відразу викликали карету швидкої допомоги, що забрала підлітка з попереднім діагнозом "алкогольна інтоксикація".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці П'ятницька Гірка муніципали виявили компанію неповнолітніх, серед яких одному хлопцю стало зле.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.Під час надання першої медичної допомоги встановили, що підліток перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.На місце події відразу викликали карету швидкої допомоги, що забрала підлітка з попереднім діагнозом "алкогольна інтоксикація".

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