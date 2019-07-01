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У Луцьку від алкогольного отруєння рятували підлітка

У Луцьку від алкогольного отруєння рятували підлітка
У Луцьку на вулиці П'ятницька Гірка муніципали виявили компанію неповнолітніх, серед яких одному хлопцю стало зле.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.

Під час надання першої медичної допомоги встановили, що підліток перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

На місце події відразу викликали карету швидкої допомоги, що забрала підлітка з попереднім діагнозом "алкогольна інтоксикація".

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Теги: підліток, алкоголь, Луцьк
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