В Україні зросла кількість інфікованих: за добу виявили 1106 випадків COVID-19

25 липня (станом на 9:00) в Україні – 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них – 1590 летальних, 35 497 пацієнтів одужало.За добу зафіксували 1106 нових випадків. Загалом провели 951 082 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 611 пацієнтів, - інформує Міністерство охорони здоров'я України.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 2512 випадків;Волинська область — 3503 випадки;Дніпропетровська область — 1317 випадків;Донецька область — 842 випадки;Житомирська область — 1691 випадок;Закарпатська область — 4774 випадки;Запорізька область — 725 випадків;Івано-Франківська область — 3937 випадків;Кіровоградська область — 690 випадків;м. Київ — 7525 випадків;Київська область — 3461 випадок;Львівська область — 8702 випадки;Луганська область — 119 випадків;Миколаївська область — 539 випадків;Одеська область — 2846 випадків;Полтавська область — 388 випадків;Рівненська область — 5542 випадки;Сумська область — 411 випадків;Тернопільська область — 2672 випадки;Харківська область — 3342 випадки;Херсонська область — 219 випадків;Хмельницька область — 1037 випадків;Чернівецька область — 5548 випадків;Черкаська область — 897 випадків;Чернігівська область — 690 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 липня 2020 року до Центру надійшло 1307 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 114 896 повідомлень про підозру на COVID-19.