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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні зросла кількість інфікованих: за добу виявили 1106 випадків COVID-19

В Україні зросла кількість інфікованих: за добу виявили 1106 випадків COVID-19
25 липня (станом на 9:00) в Україні – 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них – 1590 летальних, 35 497 пацієнтів одужало.

За добу зафіксували 1106 нових випадків. Загалом провели 951 082 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 611 пацієнтів, - інформує Міністерство охорони здоров'я України.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Вінницька область — 2512 випадків;
Волинська область — 3503 випадки;
Дніпропетровська область — 1317 випадків;
Донецька область — 842 випадки;
Житомирська область — 1691 випадок;
Закарпатська область — 4774 випадки;
Запорізька область — 725 випадків;
Івано-Франківська область — 3937 випадків;
Кіровоградська область — 690 випадків;
м. Київ — 7525 випадків;
Київська область — 3461 випадок;
Львівська область — 8702 випадки;
Луганська область — 119 випадків;
Миколаївська область — 539 випадків;
Одеська область — 2846 випадків;
Полтавська область — 388 випадків;
Рівненська область — 5542 випадки;
Сумська область — 411 випадків;
Тернопільська область — 2672 випадки;
Харківська область — 3342 випадки;
Херсонська область — 219 випадків;
Хмельницька область — 1037 випадків;
Чернівецька область — 5548 випадків;
Черкаська область — 897 випадків;
Чернігівська область — 690 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 липня 2020 року до Центру надійшло 1307 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 114 896 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Україна, області, випадки, хвороба
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