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У Луцьку померла журналістка, яка багато років працювала на волинському радіо

У Луцьку померла журналістка, яка багато років працювала на волинському радіо
У Луцьку провели в останню дорогу члена спілки журналістів, ветерана волинського радіо Галину Петрівну Сухомлин.

Про це написав у соцмережі facebook журналіст Василь Федчук.

"З сумом повідомляю колег журналістів, що вчора рідні, друзі і телерадійники колишньої ВОДТРК провели в останню земну дорогу ветерана обласного радіо, члена НСЖУ Галину Петрівну Сухомлин", - деться у повідомлені.

За словами Василя Федчука, журналістка починала свою творчу стежину в 1965-му році в Ковелі у міськрайонній газеті. Потім життєва стежка привела її до Луцьк. 12 років вона була кореспондентом-організатором Луцького районного радіо, а потім незмінно 28 років працювала в редакції волинського радіо на різних посадах.

Поховали Галину Сухомлин поруч з могилою свого чоловіка на кладовищі в Гаразджі.

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Теги: Галина Петрівна Сухомлин, смерть, журналістка
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