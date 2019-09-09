У Луцьку померла журналістка, яка багато років працювала на волинському радіо
Сьогодні, 11:15
У Луцьку провели в останню дорогу члена спілки журналістів, ветерана волинського радіо Галину Петрівну Сухомлин.
Про це написав у соцмережі facebook журналіст Василь Федчук.
"З сумом повідомляю колег журналістів, що вчора рідні, друзі і телерадійники колишньої ВОДТРК провели в останню земну дорогу ветерана обласного радіо, члена НСЖУ Галину Петрівну Сухомлин", - деться у повідомлені.
За словами Василя Федчука, журналістка починала свою творчу стежину в 1965-му році в Ковелі у міськрайонній газеті. Потім життєва стежка привела її до Луцьк. 12 років вона була кореспондентом-організатором Луцького районного радіо, а потім незмінно 28 років працювала в редакції волинського радіо на різних посадах.
Поховали Галину Сухомлин поруч з могилою свого чоловіка на кладовищі в Гаразджі.
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Про це написав у соцмережі facebook журналіст Василь Федчук.
"З сумом повідомляю колег журналістів, що вчора рідні, друзі і телерадійники колишньої ВОДТРК провели в останню земну дорогу ветерана обласного радіо, члена НСЖУ Галину Петрівну Сухомлин", - деться у повідомлені.
За словами Василя Федчука, журналістка починала свою творчу стежину в 1965-му році в Ковелі у міськрайонній газеті. Потім життєва стежка привела її до Луцьк. 12 років вона була кореспондентом-організатором Луцького районного радіо, а потім незмінно 28 років працювала в редакції волинського радіо на різних посадах.
Поховали Галину Сухомлин поруч з могилою свого чоловіка на кладовищі в Гаразджі.
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