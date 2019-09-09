У Луцьку померла журналістка, яка багато років працювала на волинському радіо

Галину Петрівну Сухомлин.



Про це написав у соцмережі Василь Федчук.



"З сумом повідомляю колег журналістів, що вчора рідні, друзі і телерадійники колишньої ВОДТРК провели в останню земну дорогу ветерана обласного радіо, члена НСЖУ Галину Петрівну Сухомлин", - деться у повідомлені.



За словами Василя Федчука, журналістка починала свою творчу стежину в 1965-му році в Ковелі у міськрайонній газеті. Потім життєва стежка привела її до Луцьк. 12 років вона була кореспондентом-організатором Луцького районного радіо, а потім незмінно 28 років працювала в редакції волинського радіо на різних посадах.



Поховали Галину Сухомлин поруч з могилою свого чоловіка на кладовищі в Гаразджі.

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