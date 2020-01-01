Ніби снігом накрило: у Яремчі випав сильний град. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
В п'ятницю, 24 липня, гірський курорт Яремче, що в Івано-Франківській області, накрили сильні дощі. Деякі райони засипав потужний град.
Відповідні фото і відео у мережі опублікували місцеві мешканці, - пише ТСН.
Негода прийшла на Прикарпаття після того, як оголосили штормове попередження. Найбільше граду випало у Яремче, декі дороги були вкриті настільки щільно, що складалося враження, що то сніговий покрив. Приблизно через 25 хвилин град припинився.
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Відповідні фото і відео у мережі опублікували місцеві мешканці, - пише ТСН.
Негода прийшла на Прикарпаття після того, як оголосили штормове попередження. Найбільше граду випало у Яремче, декі дороги були вкриті настільки щільно, що складалося враження, що то сніговий покрив. Приблизно через 25 хвилин град припинився.
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