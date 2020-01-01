Ніби снігом накрило: у Яремчі випав сильний град. ФОТО. ВІДЕО





Відповідні фото і відео у мережі опублікували місцеві мешканці, - пише



Негода прийшла на Прикарпаття після того, як оголосили штормове попередження. Найбільше граду випало у Яремче, декі дороги були вкриті настільки щільно, що складалося враження, що то сніговий покрив. Приблизно через 25 хвилин град припинився.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В п'ятницю, 24 липня, гірський курорт Яремче, що в Івано-Франківській області, накрили сильні дощі. Деякі райони засипав потужний град.Відповідні фото і відео у мережі опублікували місцеві мешканці, - пише ТСН Негода прийшла на Прикарпаття після того, як оголосили штормове попередження. Найбільше граду випало у Яремче, декі дороги були вкриті настільки щільно, що складалося враження, що то сніговий покрив. Приблизно через 25 хвилин град припинився.

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