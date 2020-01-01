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Зеленський призначив довічну стипендію ветерану з Волині

Зеленський призначив довічну стипендію ветерану з Волині
Президент України Володимир Зеленський призначив довічні державні стипендій учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939 - 1945 років. Серед них є волинянин.

Про це свідчить указ глави держави від 24 липня, - йдеться на сайті Офісу президента.

Довічну стипендію отримав ветеран Другої світової війни з Волині Іван Ничипорович Павлюк.


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Теги: Володимир Зеленський, стипендія, ветеран, Волинь
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