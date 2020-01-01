Зеленський призначив довічну стипендію ветерану з Волині





Про це свідчить указ глави держави від 24 липня, - йдеться на сайті Офісу президента.



Довічну стипендію отримав ветеран Другої світової війни з Волині Іван Ничипорович Павлюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський призначив довічні державні стипендій учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939 - 1945 років. Серед них є волинянин.Про це свідчить указ глави держави від 24 липня, - йдеться на сайті Офісу президента.Довічну стипендію отримав ветеран Другої світової війни з Волині

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію