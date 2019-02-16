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Рахунок йде на дні: молодому пожежнику потрібна пересадка кісткового мозку

Рахунок йде на дні: молодому пожежнику потрібна пересадка кісткового мозку
Термінова допомога потрібна рятувальнику пожежно-рятувальної частини міста Сарни Анатолію Оверчуку. У нього підтвердили діагноз: аплазія кісткового мозку.

Єдиний вихід – пересадка кісткового мозку за кордоном, - пише видання Сарни news.

На операцію потрібно приблизно 100 тисяч доларів. За словами медиків, рахунок йде на дні. А зібрати таку суму самотужки родина не може. Тому просять допомоги усіх небайдужих.

Анатолію – 28 років. Він із дружиною виховують двомісячного сина.

Реквізити для допомоги:

4731 2191 2242 4181 - Оверчук Анатолій Анатолійович

5168 7573 9484 5913 - Оверчук Тетяна Іванівна (дружина).
Рахунок йде на дні: молодому пожежнику потрібна пересадка кісткового мозку

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Теги: рятувальник, допомога, гроші, операція
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