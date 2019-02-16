Рахунок йде на дні: молодому пожежнику потрібна пересадка кісткового мозку





Єдиний вихід – пересадка кісткового мозку за кордоном, - пише видання



На операцію потрібно приблизно 100 тисяч доларів. За словами медиків, рахунок йде на дні. А зібрати таку суму самотужки родина не може. Тому просять допомоги усіх небайдужих.



Анатолію – 28 років. Він із дружиною виховують двомісячного сина.



Реквізити для допомоги:



4731 2191 2242 4181 - Оверчук Анатолій Анатолійович



5168 7573 9484 5913 - Оверчук Тетяна Іванівна (дружина).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Термінова допомога потрібна рятувальнику пожежно-рятувальної частини міста Сарни Анатолію Оверчуку. У нього підтвердили діагноз: аплазія кісткового мозку.Єдиний вихід – пересадка кісткового мозку за кордоном, - пише видання Сарни news. На операцію потрібно приблизно 100 тисяч доларів. За словами медиків, рахунок йде на дні. А зібрати таку суму самотужки родина не може. Тому просять допомоги усіх небайдужих.Анатолію – 28 років. Він із дружиною виховують двомісячного сина.4731 2191 2242 4181 - Оверчук Анатолій Анатолійович5168 7573 9484 5913 - Оверчук Тетяна Іванівна (дружина).

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